Đổi thay từ nông thôn mới

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70% năm 2011 xuống còn 4,02% năm 2019, xây dựng và đặt tên 22 tuyến đường giao thông trên địa bàn, hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) và về đích sớm hơn một năm so với lộ trình đề ra… là kết quả nổi bật của xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, trong chặng đường xây dựng NTM.

Trẻ em Bình Sơn đi học từ đường nông thôn mới. Ảnh: TẤN SỸ

Khởi đầu từ 1 tiêu chí

“Khoảng 10 năm trước, Bình Sơn nằm trong danh sách xã nghèo theo Chương trình 135 của Chính phủ. Địa phương chỉ đạt một tiêu chí về quy hoạch, tỷ lệ hộ nghèo hơn 70%. Nếu nói về xây dựng NTM thì Bình Sơn “như một tờ giấy trắng và rất cần những kiến trúc sư vẽ lên một bức tranh mới” - ông Hồ Xuân Lanh, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn chia sẻ.

Để tháo gỡ khó khăn, tập thể lãnh đạo xã Bình Sơn xác định xây dựng NTM chính là lấy sức dân để xây dựng cuộc sống ấm no cho dân. Trong đó, huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng được coi là điểm nhấn quan trọng. Từ chỗ đường giao thông hầu như không có gì, đến nay, Bình Sơn đã nhựa hóa, bê tông hóa hơn 38km. Hoàn thành đặt 22 tên đường ở 3 thôn Tuy Hòa, An Hòa và An Tráng. Việc đặt tên đường vừa tạo mỹ quan, thuận tiện trong công tác hành chính, cũng như quản lý hộ tịch hộ khẩu trên địa bàn. Và Bình Sơn là xã đầu tiên ở Hiệp Đức có tên đường.

Từ chủ trương xây dựng NTM của Trung ương, tỉnh, chất lượng cuộc sống người dân Bình Sơn giờ tăng nhiều lần so với trước đây. Ngoài đường giao thông, điện thắp sáng đã đến khắp nhà dân trong xã, trường học, trạm y tế, trụ sở, nhà sinh hoạt văn hóa được xây dựng khang trang. Người dân đã tự nguyện hiến hơn 20.000m2 đất đai, vật kiến trúc, hoa màu và đóng góp ngày công lên đến hơn 2 tỷ đồng, để cùng Nhà nước xây dựng hàng loạt công trình dân sinh trên địa bàn.

Ông Trần Xuân Điền ở thôn An Phú là một tấm gương điển hình như thế. Qua 3 lần xã triển khai làm sân vận động, bể nước sạch, nhà sinh hoạt văn hóa, ông Điền đã hiến hơn 10 sào đất để chính quyền địa phương sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

“Từ ngày xây dựng NTM, Nhà nước và nhân dân cùng làm thì người dân ý thức nỗ lực vươn lên. Có đường giao thông đi lại, việc buôn bán hàng hóa thuận lợi. Vì vậy, hễ nhà nước có chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng, tôi cũng như mọi người hết lòng ủng hộ” - ông Điền nói.

Hướng đi đúng trong giảm nghèo

Ông Nguyễn Như Công - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hiệp Đức phấn đấu có 3 xã về đích NTM là Hiệp Hòa, Hiệp Thuận và Bình Sơn. Trong đó Bình Sơn về đích NTM trước một năm và được tỉnh đánh giá rất đạt các tiêu chí. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Sơn. Huyện cũng sẽ đưa các xã trong lộ trình xây dựng NTM về Bình Sơn để học tập, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.

Những năm qua, Bình Sơn triển khai quyết liệt việc đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo một cách bền vững cho người dân. Trong đó, Bình Sơn xác định cây trồng chủ lực gồm keo nguyên liệu, bưởi da xanh, còn vật nuôi chủ đạo là bò lai, heo và các loại gia cầm như gà, vịt. Toàn xã có hơn 900ha keo được trồng, đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân ở Bình Sơn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng theo hướng hàng hóa. Trong đó, mô hình trồng bưởi da xanh, trồng rừng gỗ lớn của gia đình anh Nguyễn Văn Lành ở thôn Tuy Hòa, được coi là hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp của địa phương.

“Tôi cũng đi tham quan nhiều nơi nên thấy mô hình cây bưởi phù hợp với miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam, nên đầu tư trồng gần 3 năm qua. Bên cạnh đó, thấy được trồng rừng gỗ lớn hiệu quả kinh tế cao hơn nên tôi cũng trồng gần 10ha. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình thu về gần 200 triệu đồng” - ông Nguyễn Văn Lành nói thêm.

Các mô hình kinh tế như trên đã góp phần rất lớn trong giảm nghèo bền vững tại Bình Sơn. Qua gần 10 năm, thu nhập bình quân đầu người của xã nay đạt hơn 38 triệu đồng/năm, tăng gấp đôi so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 4% và dự kiến sẽ còn giảm mạnh vào cuối năm nay. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, nhà ở, cơ sở vật chất văn hóa, an ninh trật tự... đều đạt rất cao và mang tính bền vững.

“Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi quyết tâm giữ vững 19 tiêu chí NTM; tiếp tục xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu Tuy Hòa và An Tráng. Đưa Bình Sơn đạt xã NTM nâng cao vào năm 2025. Xã cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, để nâng cao đời sống người dân” - ông Hồ Xuân Lanh, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn nói thêm.