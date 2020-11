Đông Yên xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Qua gần 3 năm thực hiện mô hình khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, thôn Đông Yên (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) đạt được nhiều thành quả ấn tượng.

Diện mạo thôn Đông Yên (Duy Trinh, Duy Xuyên) ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.P

Thôn Đông Yên hiện có 23 tổ đoàn kết với 692 hộ dân, 2.650 nhân khẩu. Xác định nhân dân là chủ thể và hưởng lợi trực tiếp từ chương trình NTM, Ban Dân chính thôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức. Qua đó, người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nên tự nguyện tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực.

Ông Trần Viết Bông - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đông Yên cho biết, thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà vườn, hơn 50 hộ dân trong thôn tự giác tham gia mô hình, mạnh dạn xóa bỏ vườn tạp, phá bỏ cây trồng không mang lại hiệu quả để chuyển trồng các loại cây ăn quả và rau củ quả các loại. Nhờ đó, bình quân mỗi khu vườn mang lại nguồn thu nhập 30 - 40 triệu đồng/năm.

Cạnh đó, với lợi thế có cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn nên hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, góp phần giải quyết bài toán việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Dự kiến, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 48 triệu đồng, tăng gần 12 triệu đồng so với năm 2017. Hiện nay, nếu không tính các đối tượng bảo trợ xã hội, toàn thôn không còn hộ nghèo.

“Một dấu ấn quan trọng trong thực hiện mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu là hệ thống giao thông ở Đông Yên từng bước được hoàn thiện. Trong 3 năm qua, người dân tự nguyện hiến 1.500m2 đất ở, di dời tường rào cổng ngõ và đóng góp công lao động, tiền của với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi nâng cấp, mở rộng 19 tuyến đường liên thôn, ngõ xóm với chiều dài gần 2km. Đặc biệt, tại những trục đường chính, người dân trồng hoa ven đường tạo vẻ đẹp làng quê NTM” - ông Bông nói.

Cùng với giao thông, hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của thôn cũng đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn. Điện chiếu sáng công cộng cũng được lắp đặt ở đường trục chính, ngõ xóm. Nhà sinh hoạt văn hóa thôn được đầu tư xây dựng trên diện tích 1.162m2 với đầy đủ các trang thiết bị, sân thể thao đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. 6 năm liền, Đông Yên được cấp trên công nhận thôn văn hóa, góp phần xây dựng hoàn thành mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2019, được UBND tỉnh tặng thưởng 100 tấn xi măng.

“Xác định việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, thời gian tới mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đông Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, linh hoạt huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định” - ông Trần Viết Bông nói.