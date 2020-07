Duy Sơn nỗ lực nâng chuẩn

Sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2015, xã Duy Sơn (Duy Xuyên) nỗ lực giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí theo quy định.

Những năm qua, xã Duy Sơn tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống điện nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Ảnh: H.N

Ông Nguyễn Phước Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Sơn cho hay, mỗi vụ nông dân địa phương gieo sạ 480ha lúa. Nhờ nhà nông đưa nhiều loại giống lúa mới có chất lượng tốt vào canh tác đại trà nên Duy Sơn liên tục được mùa. Riêng đông xuân 2019 - 2020 vừa qua, năng suất lúa bình quân của xã đạt 59 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với cách đây 5 năm. Duy Sơn cũng hình thành được một số cánh đồng mẫu với diện tích 40ha chuyên sản xuất giống lúa hàng hóa có sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp. Mô hình liên kết này giúp thu nhập của người dân tăng thêm 20 - 30% so với làm lúa thương phẩm.

Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng quan tâm hỗ trợ nông dân chuyển những ruộng lúa sản xuất kém hiệu quả sang trồng sen. Qua thống kê, Duy Sơn hiện có gần 40ha đất chuyên canh cây sen, bình quân mỗi vụ 1ha thu được 2,2 - 2,7 tấn hạt sen tươi. Với giá bán dao động 25 - 35 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư thì nhà nông lãi ròng 50 - 80 triệu đồng/ha/vụ, cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa. Mặt khác, những năm gần đây, hơn 300 hộ dân trên địa bàn xã mạnh dạn cải tạo vườn tạp và bố trí trồng các loại cây công nghiệp, thực phẩm, cây ăn quả (trong đó có 10% số hộ thực hiện mô hình liên kết theo chuỗi) bước đầu mang lại giá trị kinh tế cao.

Ông Nguyễn Phước Minh cho biết thêm, những năm qua hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở Duy Sơn tiếp tục duy trì và ngày càng mở rộng quy mô sản xuất. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 185 tỷ đồng, tăng 78 tỷ đồng so với năm 2015. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng phát triển khá mạnh và năm 2019 tổng giá trị đạt 225 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cách đây 5 năm. Nhờ kinh tế chuyển biến rõ nét nên ước tính năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 42,6 triệu đồng, tăng hơn 17 triệu đồng so với cách đây 5 năm; hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%, giảm 2,01% so với năm 2015.

Trong 5 năm qua, xã Duy Sơn huy động 75,4 tỷ đồng đầu tư thi công cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh như nâng cấp trạm y tế, mở rộng trường mẫu giáo, xây dựng 8 phòng học tại trường tiểu học...

“Thời gian đến, địa phương tiếp tục huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH1, trục giao thông từ ĐH17 nối ĐH8 và từ ĐH8 đi Đồng Lớn. Đồng thời xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân. Mục tiêu Duy Sơn đặt ra là phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn xã NTM nâng cao, tạo tiền đề xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu” - ông Minh chia sẻ.