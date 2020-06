Nhiều tồn tại trong xây dựng nông thôn mới

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp, chậm xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản... là những vấn đề được nêu ra tại hội nghị toàn tỉnh hệ thống Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) các cấp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì, diễn ra chiều qua 17.6.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp

Mặc dù các cấp, ngành đã có nhiều cố gắng nhưng thời gian qua việc thực hiện chương trình NTM vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế.

Ông Đỗ Vạn Lộc – Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho hay, công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2019 chỉ đạt 79,9%. Ngân sách trung ương chỉ giải ngân được hơn 361,6 tỷ đồng trong tổng số 416 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 86,9%). Trong đó, vốn đầu tư phát triển giải ngân hơn 267/310,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,06% (còn lại hơn 43,2 tỷ đồng); kinh phí sự nghiệp giải ngân hơn 94/105,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89% (còn lại hơn 11,6 tỷ đồng).

Còn ngân sách tỉnh chỉ giải ngân được gần 298,6 tỷ đồng trong tổng số hơn 585,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51%. Trong đó, vốn đầu tư phát triển giải ngân được hơn 198,8/405,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49,02% (còn lại hơn 206,7 tỷ đồng); kinh phí sự nghiệp giải ngân được hơn 99,7/180,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55,4% (còn lại hơn 80,3 tỷ đồng).

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết, tính đến ngày 31.5.2020, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 200 xã tham gia thực hiện mô hình NTM trên toàn tỉnh (giảm 4 xã so với năm 2019 do sắp xếp, sáp nhập xã và xã lên thị trấn không xây dựng NTM) là 15,28 tiêu chí/xã (tăng 1,18 tiêu chí so với năm 2018); có thêm 14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2019 lên 99 xã, đạt tỷ lệ 48,52%. Nếu không tính 2 xã sáp nhập xã là Quế Cường (Quế Sơn), Quế Bình (Hiệp Đức) và 1 xã lên thị trấn là Hương An (Quế Sơn) thì số xã đạt chuẩn NTM hiện nay trên cả tỉnh là 96 xã, đạt tỷ lệ 48,5%.

Theo mục tiêu đặt ra, năm 2020 Quảng Nam phấn đấu có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 116 xã, đạt tỷ lệ 58%.