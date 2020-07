Xã Đại Hiệp công bố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019

(QNO) - Sáng 10.7, xã Đại Hiệp (Đại Lộc) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2019.

Lễ công bố xã Đại Hiệp đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Năm 2019, Đại Hiệp được UBND tỉnh chọn làm điểm để tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Mặc dù trong điều kiện khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất chưa đồng bộ nhưng địa phương đã tập trung chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, tổng nguồn vốn huy động xây dựng xã NTM kiểu mẫu đến cuối năm 2019 đạt 59 tỷ đồng, chỉ tiêu là 17 tỷ đồng (đạt 350%). Trong đó, nguồn lực nhân dân đóng góp 9,8 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp 4 tỷ đồng, còn lại ngân sách tỉnh và huyện. Kết quả thẩm tra của Ban chỉ đạo tỉnh, xã đạt 19/19 tiêu chí (so với năm đạt chuẩn NTM 2014), địa phương cũng đã nâng chất vượt bậc được 17 tiêu chí và giữ vững 2 tiêu chí.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm (tăng 53,7% so với năm 2014). Toàn xã có 3.000 lao động có việc làm ổn định. Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Hiệp năm 2019 thu lãi hơn 1,4 tỷ đồng; tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đạt 100%. Xã Đại Hiệp hiện xóa xong hộ nghèo (trừ đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội). Có 4/7 thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu; 7/7 thôn có khu thể thao; duy trì có hiệu quả mô hình “Ánh sáng đường làng”, “Tiếng mỏ an ninh”, “Camera an ninh”...

Tại buổi lễ, UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao cho xã Đại Hiệp; UBND huyện Đại Lộc trao Bằng công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu cho 3 thôn; UBND xã Đại Hiệp tặng Giấy khen 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.