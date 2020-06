Duyên dáng áo dài

(QNO) - Sau đại dịch Covid-19, sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An tại Công viên Ấn tượng Hội An lại sáng đèn. Trong chương trình lễ hội “Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam” tổ chức tối 14.6, đông đảo du khách khắp mọi miền quê hương hội tụ để chiêm ngưỡng những bộ sưu tập áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Mười bảy bộ sưu tập áo dài - 17 câu chuyện kể từ quá khứ đến hiện tại và cả câu chuyện áo dài cho tương lai được thăng hoa trong không gian trình diễn đẹp, hiện đại với sự đầu tư công phu. Tổng đạo diễn, nhà thiết kế Minh Hạnh và đội ngũ biên đạo, diễn viên nhiều kinh nghiệm đã đem đến cho người xem một cảm xúc thật khó quên, một trải nghiệm thật đẹp về miền di sản Việt Nam, về phố cổ Hội An.

Trên các tà áo dài duyên dáng, thướt tha là hình ảnh 17 di sản và danh thắng từ Hoàng thành Thăng Long, vịnh Hạ Long, di tích Tràng An, thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An cho tới không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên... Các diễn viên trình diễn trên nền âm nhạc nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, hát xoan, bài chòi, quan họ Bắc Ninh, đờn ca tài tử Nam Bộ đầy sắc màu văn hóa.

Theo hoa hậu Ngọc Hân, để có được những giây phút thăng hoa hôm nay, tập thể biên đạo, diễn viên của Nhà hát Ký ức Hội An và nhóm người mẫu đã luyện tập nhiều ngày liền dưới cái nắng gay gắt của mùa hè ở Hội An.

Lễ hội áo dài Hội An có sự tham gia của hàng trăm diễn viên múa và người mẫu đến từ các sân khấu chuyên nghiệp của cả nước. Các diễn viên của Công viên Ấn tượng Hội An cũng đã có những màn trình diễn nghệ thuật rất đặc sắc, đẹp mắt làm cho người xem vô cùng thích thú và càng yêu hơn chiếc áo dài duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.