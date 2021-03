Hội An của chúng ta!

(QNO) - Hội An Show là chương trình sân khấu hoá câu chuyện về lịch sử phố Hội. Đây là một ý tưởng hay, mới lạ, độc đáo về sân khấu hoá các sự kiện lịch sử - văn hoá bằng sự khéo léo kết hợp giữa ngôn ngữ tả thực đương đại và ngôn ngữ ước lệ truyền thống. Hội An Show là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam, theo đó góp phần phục hồi, phát triển du lịch sau đại dịch Covid-19.

Quang cảnh Chùa Cầu nhìn từ sông Hoài.

Hội An Show thật mới lạ nhưng cũng thật gần gũi, sân khấu trình diễn chính là không gian Chùa Cầu và sông Hoài và phố cổ, nguyên vẹn như thế, nguyên bản như thế, phố là sân khấu, sân khấu là phố...

Tiết mục Múa Đàn Nguyệt “Vũ điệu bình yên”

Hội An Show không phân biệt khán giả hay diễn viên, diễn vẫn diễn, phố vẫn phố, thuyền vẫn thuyền, cái dòng chảy của đời sống và trình diễn nghệ thuật lấp lánh quyện vào nhau, được sắp đặt, được thăng hoa, được xử lý khá chuyên nghiệp, như một bài ca đời sống phố cổ, để lại ấn tượng đẹp, khó quên đối với mỗi du khách khi đến với Hội An.

Các công việc hằng ngày của người dân phố cổ vẫn diễn ra bình thường cùng với chương trình thực cảnh Hội An Show.

Phục dựng huyền thoại về Chùa Cầu bằng cuộc chiến với Thuỷ quái

Một du khách nước ngoài thích thú quan sát các tiết mục tại Hội An Show.

NSND Minh Gái nhập vai rất xuất sắc với nhân vật là người kể chuyện sử về Hội An thông qua hình tượng ông già cõng vợ trẻ đi chơi phố Hội.

Vũ khúc Tây Ban Nha tại show diễn.

Hô hát bài chòi trên sông Hoài do các diễn viên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An biễu diễn.

Múa Sakura Nhật Bản

Kể câu chuyện về nghề Gốm ở Hội An thông qua trình thức dựng mới múa Chăm.

Câu chuyện về lịch sử nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa truyền thống của người Quảng Nam thông qua hình thức sân khấu mới lạ, dựng múa, dựng ca vũ, dựng độc thoại nhân vật hình tượng Bà Chúa Tằm Tang.

Tình ca Hội An

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh - Tổng đạo diễn chương trình Hội An Show (bên trái) chia sẻ: “...chỉ cần bước vào show diễn này là đã có Hội An, đã thấy Hội An, đã thấm Hội An, đã gặp Hội An suốt lịch sử hàng trăm năm, như ta đang bước đi cùng thời gian…”

Theo quan sát của chúng tôi, Hội An Show vẫn còn đó nhiều việc phải bàn, phải được sửa chữa để hoàn thiện như thông tin qua góc nhìn của người Hội An, của du khách cũng như báo chí đã nêu; tuy nhiên hãy nhìn một cách toàn diện, đây là một sự nỗ lực rất lớn của UBND TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và toàn bộ ê kíp thực hiện chương trình. Sự nỗ lực này thật đáng ghi nhận. Hãy dành cho họ những tình cảm trân quý. Nếu không yêu Hội An, không tâm huyết vì một "Hội An nhân tình thuần hậu"... thì chắc khó mà đầu tư xây dựng kịch bản, dàn dựng một chương trình như thế!

Tất cả hãy hướng tới một Hội An phải mạnh mẽ, với một gam màu tươi sáng sau những ngày dài mệt mỏi, vất vả, khó khăn vì Covid-19 và cùng nói với nhau rằng Hội An là của chúng ta!