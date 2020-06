Hương sắc lá mùng 5 ở Hội An

(QNO) - Mùng 5 tháng Năm âm lịch (Tết Đoan ngọ), chợ Hội An đầy màu sắc và hương thơm của nhiều loại lá cây, mà theo quan niệm dân gian là có thể tiêu trừ được bệnh tật...

Một góc bán lá mùng 5 tại chợ Hội An nhìn từ trên cao.

Dịp Tết Đoan ngọ, người dân chuẩn bị rất nhiều loại lá để đúng 12 giờ trưa đem ra phơi nắng. Sau đó chặt nhỏ nấu nước uống chữa bệnh nên được gọi là lá mùng 5.

Năm nay thị trường lá mùng 5 tại chợ Hội An rất đa dạng với 2 loại: khô và tươi. Lá khô được bán chủ yếu bởi người dân các vùng núi thuộc Quế Sơn, Hiệp Đức, Phước Sơn; lá tươi chủ yếu do người Hội An bán. Giá thành loại khô khoảng 40 đến 100 nghìn đồng/kg, đặc biệt rễ hà thủ ô (cây sâm đất) có giá bán 200 nghìn đồng/kg; lá tươi thì rẻ hơn, bán theo bó với giá 5.000 đồng đến 40 nghìn đồng/bó.

Nụ cười của người bán như xua tan cái nóng gần 40 độ.

Rất nhiều loại lá được người dân bày bán trong ngày Tết Đoan ngọ.

Khách hàng mua lá mùng 5.

Mặt hàng lá tươi cũng tấp nập khách.

Hai cụ bà chờ khách.

Việc mua bán diễn ra nhanh chóng.

Rễ hà thủ ô có giá bán 200 nghìn đồng/kg.