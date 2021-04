Lưu luyến mùa hoa sưa

(QNO) - Những ngày này, tại làng sinh thái Hương Trà (phường Hoà Hương, TP.Tam Kỳ) đang diễn ra “Lễ hội hoa sưa 2021”, du khách khắp nơi tìm về vườn sưa như tìm về chốn cũ với bao kỳ niệm thời thơ ấu. Cùng với nhiều hoạt động phụ trợ trong lễ hội, đơn vị tổ chức sự kiện mong muốn tạo sinh khí mới cho du lịch Tam Kỳ, sau thời gian dài "ngủ yên" vì dịch Covid-19 và nhiều nguyên nhân khác.

Những chùm hoa sưa đợt đầu đã bắt đầu nở, thu hút du khách đến thưởng thức.

Cư dân Tam Kỳ tại chỗ, hoặc những người Tam Kỳ đi làm ăn xa quê, cư dân khắp nơi trong tỉnh; những cô cậu học trò trường làng cũ giờ đây đã lục, thất tuần... chờ đến ngày khai mạc lễ hội hoa sưa để tìm về, ôn lại những kỷ niệm thời áo trắng hoa mộng dưới tán sưa.

Theo một vị lãnh đạo của phường Hòa Hương, năm nay khung thời gian lễ hội kéo dài hơn lần lễ hội trước. Có điều chưa trọn vẹn bởi sưa ở Vườn Cừa năm rồi trải qua đợt mưa bão lớn, phần nào mất sức, hoa sưa không dày và rộ như các năm. Tuy vậy, không gian của Vườn Cừa quá đẹp vẫn là phông nền lý tưởng cho cuộc hội ngộ.

Gian hàng của Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ.

Cô Hồ Thị Kim Trâm (giáo viên về hưu trường THCS Nguyễn Huệ, TP.Tam Kỳ) chia sẻ: “Khi về với làng sưa Hương Trà, chúng tôi được thưởng thức không gian yên bình, trong lành và nên thơ. Thật tuyệt vời khi với dòng chảy không ngừng của thời gian nhưng người dân ở đây vẫn gìn giữ được cảnh đẹp thiên nhiên thuần tuý, nguyên sơ này”.

Khu trưng bày hoa lan với hàng trăm giò lan khoe sắc...

Bước vào cổng lễ hội, gian hàng của Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ hiện lên với những sản phẩm quà tặng du lịch mang hương vị quê nhà như: tổ yến Bảo Trân; Nấm, bột nhàu Best One; đông trùng hạ thảo sấy Thăng Hoa; linh chi Cenmush CNC miền Trung; bánh dừa nướng Bảo Linh; đèn gỗ Đại Việt; thủ công may, tre làng quê Việt Nam Phương Nam; dầu nguyên chất Bảo Tâm; túi xách vẽ tranh Tam Thanh…

Không gian triển lãm những tác phẩm ảnh của CLB Nhiếp ảnh TP.Tam Kỳ.

Du khách đến đây những ngày đầu lễ hội khó dời chân trước không gian trưng bày hoa lan của CLB Hoa lan Tam Kỳ. Hàng trăm giò hoa lan khoe sắc như lan hoàng thảo, lan giả hạc, lan hạc vỹ, lan kiếm, lan vũ nữ…

Anh Huỳnh Tiến Minh (46 tuổi, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng) chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia trưng bày hoa cùng CLB Hoa lan Tam Kỳ ở lễ hội hoa sưa, cây hoa lan giả hạc của tôi đã đạt giải nhất trong cuộc thi hoa lan tại đây. Lần đầu tiên đến làng Hương Trà, tôi cảm thấy thích thú khi được chiêm ngưỡng những gốc sưa hơn 100 tuổi, yên bình không gian làng quê và sông nước hữu tình”.

Ngôi nhà tranh và các vật dụng, cây trồng nhà nông được tái hiện

Dọc bên bờ sông Tam Kỳ là không gian triển lãm 50 tác phẩm ảnh do CLB Nhiếp ảnh TP.Tam Kỳ trưng bày với chủ đề “Sắc màu quê hương”. Mỗi tác phẩm chứa đựng một vẻ đẹp riêng về hoa sưa gắn liền với nét giản dị, mộc mạc nhưng vô cùng sống động về chân dung đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương làng Hương Trà và TP.Tam Kỳ.

Các em nhỏ thích thú với chiếc máy xay lúa cũ.

Anh Nguyễn Hữu Cường – du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi ấn tượng với không gian trưng bày nhà nông tại lễ hội này. Với những ngôi nhà tranh gắn liền làng quê Việt được tái hiện một cách chân thực, gần gũi cùng với những nông cụ như: máy xay lúa, cuốc, cày…, còn có các loại cây của người dân địa phương trồng như: bí đỏ, mướp, cà tím… Giúp những người trẻ ở thành phố như tôi hiểu được cuộc sống ở vùng nông thôn như thế nào”.

Một gian hàng bánh lọc, bánh dày, bánh đúc của cư dân Hương Trà.

...và món bắp nướng.

Dọc tuyến đường dẫn vào làng Hương Trà là không gian ẩm thực với những món ăn dân dã đặc trưng của làng Hương Trà và TP.Tam Kỳ như: bắp nướng, bánh nậm, bánh lọc, bánh dày, bánh đúc, bánh tráng đập… Ngoài ra, du khách còn được xem người dân biểu diễn những làng nghề truyền thống: nghề rèn Hồng Lư, gói bánh tét, bánh chưng, tráng mì…

Nghề rèn Hồng Lư

Cạnh đó, trong không gian lễ hội hoa sưa còn có “Con đường nón lá” từ đình làng Hương Trà đến cây đa; chiếc cầu nối từ Vườn Cừa đến khu check-in Cồn Chùa với 550 chiếc chong chóng mang biểu tượng chào mừng sự kiện 550 năm Danh xưng Quảng Nam.

Gói bánh tét, bánh chưng.

Tráng mì.

Chương trình “Lễ hội hoa sưa năm 2021” còn các loại hình văn hóa - văn nghệ như hô hát bài chòi, viết thư pháp, giải đua thuyền truyền thống, tổ chức chương trình âm nhạc đường phố, trình diễn áo dài in hình hoa sưa…

“Con đường nón lá”.

Không gian khu check-in Cồn Chùa ấn tượng với 550 chiếc chong chóng nhiều màu sắc...

Những ngày qua, thời tiết Tam Kỳ dịu mát, đêm đêm có chen mưa - dấu hiệu đất trời đón một mùa hoa sưa về. Có vẻ cuộc hẹn của hoa sưa và thời tiết không trọn vẹn như mong đợi của con người, vậy nên có chút lưu luyến.