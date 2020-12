Nhiều nơi ở Tam Kỳ ngập cục bộ (clip)

(QNO) - Mưa lớn kéo dài kết hợp hồ Phú Ninh điều tiết xả lũ khiến nhiều khu vực ở TP.Tam Kỳ ngập cục bộ.

Tuyến đường Phan Đình Phùng đoạn qua chợ Tam Kỳ ngập sâu. Ảnh: HOÀI AN

Từ chiều 30.11, nước lũ đổ về gây ngập cục bộ một số tuyến đường gần chợ Tam Kỳ như Phan Đình Phùng, Ngô Quyền... Để chủ động ứng phó với mưa lớn và nước lũ dâng, nhiều tiểu thương và người dân đã đưa hết đồ đạc lên cao.

Ngôi nhà ông Nguyễn Xuân Phú (khối phố 1, phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ) bị nước lũ bủa vây tràn vào nhà từ chiều 30.11. Đến sáng nay 1.12 nhà ngập hơn 0,5m khiến 3 chiếc xe máy cùng nhiều đồ đạc chìm trong nước. “Nếu nước lũ tiếp tục dâng cao thì gia đình tôi sẽ tìm nơi cao hơn để tránh trú” - ông Phú nói.

Nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: HOÀI AN

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn TP.Tam Kỳ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của gió đông, từ 28.11 đến 1.12 trên địa bàn Tam Kỳ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 1.12, toàn thành phố có 949 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ô tô quay đầu tại khu vực đường Phan Đình Phùng. Ảnh: HOÀI AN

Người dân di chuyển trong nước lũ. Ảnh: HOÀI AN

Khối phố 1 của phường Phước Hòa mênh mông nước. Ảnh: HOÀI AN

Xe máy bị ngập nước. Ảnh: HOÀI AN

Người dân dùng ghe lưu thông qua những đoạn ngập sâu. Ảnh: HOÀI AN

Dọn dẹp đồ đạc lên cao tránh lũ. Ảnh: HOÀI AN

Khu vực ven sông Tam Kỳ ngập sâu. Ảnh: HOÀI AN

Mời bạn đọc xem clip: