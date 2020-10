Những người thầm lặng vì Hội An sạch đẹp

(QNO) - Nỗi ám ảnh sau mỗi trận lụt ở Hội An là ngoài lượng bùn đất thì còn ngập tràn lượng rác thải khổng lồ. Giữ cho Hội An trong lành, xinh đẹp, có công lao rất lớn mà thầm lặng của những công nhân môi trường đô thị.

Đường Trần Hưng Đạo ngập trong nước.

Là hạ nguồn của sông Thu Bồn, điểm cuối cùng của những dòng nước lũ, Hội An luôn tồn đọng rất nhiều loại rác từ các con nước trôi về. Là một thành phố nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới, Hội An trong mắt du khách vẫn luôn xinh đẹp và sạch sẽ. Để được như vậy, nơi đây luôn có những con người thầm lặng, không hề ồn ào, họ có mặt mọi lúc để "cứu" môi trường. Đó là công nhân môi trường đô thị Hội An.

Rác thải bủa vây đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ khi nước lũ tràn về Hội An, công nhân môi trường đô thị đã khẩn trương thu gom rác thải ở những nơi trọng yếu và dễ di chuyển trước. Sau khi nước rút thì cấp tốc xử lý rác thải và lớp bùn non trong khu phố cổ. Cùng với đó là sự trợ giúp của các lực lượng chức năng như bộ đội, công an, dân quân tự vệ để hỗ trợ ở những địa hình khó và phức tạp.

Tuyến đường nào cũng lềnh bềnh rác thải.

Vất vả với rác thải kích thước lớn.

Công nhân cật lực thu gom rác thải trên các tuyến đường Hội An.

Thu gom rác thải mở dòng chảy tại cầu An Hội.

Các lực lượng hỗ trợ giải tỏa bèo để đảm bảo an toàn cho cầu Cẩm Nam.