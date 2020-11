(QNO) - Như Báo Quảng Nam điện tử đã phản ánh, bão số 13 khiến bờ biển An Bàng (phường Cẩm An, Hội An) sạt lở lấn sâu vào các nhà hàng ven biển. Sáng 17.11, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng và người dân tiến hành kè bậc thang lên xuống bãi tắm để thuận tiện việc đi lại. Nhiều chủ nhà hàng cũng dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại.

Người dân chung tay khắc phục sạt lở bờ biển.

Vận chuyển đất kè bậc thang tại bãi tắm.

Lực lượng dân quân thực hiện công đoạn kè.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại cùng góp sức.