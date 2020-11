Tan hoang bãi biển An Bàng sau bão số 13 (clip)

(QNO) - Tác động của cơn bão số 13 khiến bãi biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) sạt lở nghiêm trọng dù chính quyền địa phương và cộng đồng đã thực hiện nhiều giải pháp ứng phó.

Dãy nhà hàng ven biển An Bàng tả tơi sau bão số 13. Ảnh: Q.T

Sáng 15.11, hàng trăm người dân đổ ra bãi biển An Bàng chứng kiến cảnh tan hoang do sóng lớn và gió mạnh. Hơn 20 nhà hàng dọc theo ven biển đều tả tơi và thiệt hại nặng nề.

Sóng đánh toạc cả những bậc thềm bê tông kiên cố. Ảnh: Q.T

Cây cối, tường rào đổ ngã. Ảnh: Q.T

Ông Lê Văn Trung (khối phố Tân Thành, phường Cẩm An) cho biết, từ chiều tối đến đêm qua (14.11), sóng, nước biển dâng ngoạm sâu vào bãi biển. Mấy năm gần đây cũng đã có tình trạng trên nhưng đợt này là nghiêm trọng nhất.

Sóng và nước biển dâng cao đánh vỡ vụn lối đi chính xuống biển. Ảnh: Q.T

Sạt lở ngoạm sâu vào các móng nhà hàng. Ảnh: Q.T

Theo ghi nhận của chúng tôi, lối đi chính xuống biển bị vỡ vụn; tất cả hàng quán đều bị sạt vào đến móng nhà, nhiều nền nhà hàng cách biển hơn 20m cũng bị nứt toác; hàng dừa, chòi lá, bậc thềm xây bằng bê tông bị sóng đánh đứt gãy, ngả nghiêng.

Dù đã kè bằng cọc tre nhưng nhiều khu vực vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Q.T

Ông Lê Đình Tường - Phó Trưởng phòng Kinh tế Hội An cho hay, các bãi biển của thành phố tiếp tục bị sạt lở nặng sau bão số 13. Từ sáng sớm nay lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra sơ bộ tình hình. Không chỉ khu vực biển An Bàng mà có khoảng 5km bờ biển Hội An tiếp tục bị sạt lở sâu 10 - 20m.

Trước đó, dù chính quyền địa phương cùng các nhà hàng đã tiến hành neo, chằng chống kỹ lưỡng; một số hàng quán còn tiến hành kè mềm bằng vật liệu tự nhiên nhưng vẫn không mấy hiệu quả.

Hàng dừa trơ trọi rễ. Ảnh: Q.T

Người dân thu dọn những gì còn sót lại. Ảnh: Q.T

Lâu nay, tình trạng sạt lở các bãi biển của TP.Hội An diễn ra rất nghiêm trọng và đã có cảnh báo xu hướng lở dần về phía bắc đến giáp ranh giới với thị xã Điện Bàn. Thực tế, tình hình đang diễn biến nhanh chóng và khiến người dân, đơn vị kinh doanh điêu đứng nhất là khi An Bàng hiện là bãi biển du lịch chủ lực của TP.Hội An.

Clip sạt lở bãi biển An Bàng (Thực hiện: HỒ QUÂN)