Thầy cô ở Trà Leng gian nan dọn dẹp trường lớp đón học sinh

Tìm phương án làm nhà ở cho người dân Trà Leng

VĂN THỌ - HIỀN THÚY | 10/11/2020 - 08:15

Sáng 9.11, đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu có chuyến làm việc tại huyện Nam Trà My. Đoàn đến kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích và cùng với địa phương bàn phương án bố trí khu tái định cư cho các hộ gia đình mất nhà do sạt lở tại xã Trà Leng.