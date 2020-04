Triển khai đồng bộ các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Thực hiện Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 31.3 của UBND tỉnh, ngay từ đêm qua 31.3, các lực lượng liên quan đã tiến hành lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiến hành đo thân nhiệt tất cả người tham gia giao thông vào địa bàn Đại Lộc. Ảnh: CÔNG TÚ

Ghi nhận tại chốt ngã ba Đại Hiệp (Đại Lộc), ngay phía trên nút giao giữa quốc lộ (QL) 14B và tuyến tỉnh lộ (ĐT) 609B lúc gần trưa nay 1.4, một tổ công tác gồm Công an tỉnh, Công an huyện Đại Lộc, Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc cùng công an và dân quân xã Đại Hiệp liên tục đón các phương tiện tham gia giao thông đi từ hướng Đà Nẵng vào để kiểm tra thân nhiệt người điều khiển và người ngồi trên xe.

Trường hợp người ở các tỉnh, thành khác, tổ yêu cầu khai báo y tế tại chỗ theo quy định. Các thành viên sau khi kiểm tra thân nhiệt đều nhắc nhở người dân hạn chế tối đa việc ra đường trong khoảng 15 ngày, đồng thời nhắn nhủ thông điệp: “Chúng tôi ở đây vì bạn; bạn hãy ở nhà vì chúng tôi!”.

Vừa đo thân nhiệt, người làm nhiệm vụ còn khuyến cáo người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà trong cao điểm chống dịch. Ảnh: CÔNG TÚ

Trực tiếp tham gia chốt ngã ba Đại Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc - ông Phạm Duy Hoan cho hay, các lực lượng phối hợp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ từ lúc 19 giờ tối 31.3, phân công nhân lực đảm bảo trực 24/24 giờ. Khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, áo quần bảo hộ… chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu đặt ra cho công tác phòng chống dịch đối với người trực tiếp tham gia tại hiện trường.

Một cán bộ Công an huyện Đại Lộc cho biết, đơn vị đã lên lịch phân công các thành viên tham gia từng ca trực. Yêu cầu đặt ra là phải chốt chặn, kiểm tra người và phương tiện qua lại, hạn chế đến mức thấp nhất việc di chuyển của nhân dân trong thời gian cao điểm chống dịch. Thực hiện tốt công tác phân luồng, không để xảy ra ùn tắc tại điểm chốt chặn.



Phân luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông tại chốt kiểm tra. Ảnh: CÔNG TÚ

Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cũng được yêu cầu tiến hành thu thập thông tin cơ bản về người, phương tiện qua lại ngoài địa phương vào địa bàn huyện. Trường hợp nào không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện, chống đối, không khai báo, khai báo không đầy đủ theo yêu cầu của tổ kiểm tra, không đeo khẩu trang, không chấp hành kiểm tra y tế ban đầu sẽ bị xử lý nghiêm.

Tại chốt kiểm soát số 6 - nút giao thông nối tuyến QL 40B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tam Thái, Phú Ninh), lực lượng Công an tỉnh và các địa phương cũng đang thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Ngoài 8 chốt kiểm soát được thành lập theo Quyết định số 904/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trực tiếp chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đều triển khai các chốt để tham gia phòng chống Covid-19 trên địa bàn”.

Chốt kiểm soát tại nút giao thông nối tuyến QL 40B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tam Thái, Phú Ninh). Ảnh: ĐẠO QUÂN

Dừng tất cả xe lưu thông từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào QL 40B để kiểm soát. Ảnh: ĐẠO QUÂN

Tài xế, người ngồi trên xe đều được đo thân nhiệt. Ảnh: ĐẠO QUÂN

Cán bộ chiến sĩ công an cũng sẽ thu thập thông tin lịch trình di chuyển, đón trả khách cũng như số điện thoại, địa chỉ liên lạc trong trường hợp cần thiết đối với tất cả tài xế, người ngồi trên xe. Ảnh: ĐẠO QUÂN