[TỪ TRÀ LENG] - "Bằng mọi cách, phải tìm hết mọi người trong hôm nay"

(QNO) - Với hơn 500 cán bộ chiến sĩ cùng người dân, những lớp đất đá, bùn lầy lần lượt được lật giở, những móng nhà đầu tiên dần hiện ra. Một người, hai người... được tìm thấy. Những tiếng khóc lại dậy lên khi có dấu hiệu của một người xấu số... "Bằng mọi cách phải tìm hết mọi người trong hôm nay" - không chỉ là mệnh lệnh từ người chỉ huy cuộc tìm kiếm mà là quyết tâm trong trái tim mỗi người đang cật lực đào bới. Và những cơn mưa bắt đầu làm cuộc tìm kiếm càng vất vả.

Thời tiết sáng nay 30.10 tại Trà Leng (Nam Trà My) có mưa, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tìm kiếm. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy càng củng cố thêm hy vọng vị trí tìm kiếm người bị vùi lấp.



Ghi nhận của các phóng viên Báo Quảng Nam tại hiện trường cho thấy công tác tìm kiếm đang tiến hành khẩn trương dưới trời mưa.

Tuyến đường vào xã Trà Leng đã thông đêm qua, Quân khu 5 đã đưa các phương tiện máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm vào hiện trường.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5, hiện công tác tìm kiếm vẫn thực hiện khẩn trương. Khoảng 500 cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây.

"Thời tiết đang chuyển biến xấu nhưng chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị, phân công cụ thể nhiệm vụ từng lực lượng đảm bảo. Hiện các lực lượng đang đào xới khu vực vùi lấp nặng, dùng máy cưa để cắt những tảng gỗ lớn ở vị trí tìm kiếm. Chúng tôi đã có hệ thống phát sóng để kết nối, truyền thông tin về bên ngoài. Hệ thống máy điện và điện chiếu sáng cũng được lắp đặt để tìm kiếm nạn nhân trong đêm. Chúng tôi đang đưa đội cảnh khuyển đến hiện trường phục vụ công tác tìm kiếm; dùng ca nô để tìm kiếm trên khu vực sông Lăng.

Dự báo thời tiết không thuận lợi, có mưa lớn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm và sẽ đảm bảo an toàn cho chiến sĩ" - Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến trao đổi với phóng viên tại hiện trường.

Phóng viên Đoàn Đạo tại hiện trường tìm kiếm:

Khu vực Trà Leng có 7 học sinh mất người thân sau trận vùi lấp.

Trường THPT Dân tộc nội trú Nam Trà My có 6 trường hợp, trong đó có em Hồ Văn Hải, học sinh 11/2 (cùng lúc mất ba, mẹ, em và cháu - chưa tìm thấy thi thể), em Lê Thanh Tú (mất cha - chưa thấy thi thể)... Trường THPT Nam Trà My có 1 trường hợp là em Hồ Thị Điệp, học sinh lớp 11 (mất ba lẫn mẹ - đã tìm thấy thi thể).

Tìm thấy 9 thi thể nạn nhân

Trong sáng nay 30.10, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện thêm 3 thi thể nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm này vụ sạt lở gây chết 9 người; còn lại 12 người mất tích và đang tiếp tục được tìm kiếm. Có mặt tại Sở chỉ huy tiền phương tại huyện Bắc Trà My trưa nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, hiện diễn biến thời tiết tại Nam Trà My không thuận lợi, xuất hiện mưa nhỏ nên chính quyền tỉnh quyết tâm dùng mọi phương tiện, máy móc, lực lượng tinh nhuệ để tìm kiếm các nạn nhân còn lại, kể cả ban đêm. "Lực lượng chức năng đã đưa chó nghiệp vụ vào tìm kiếm cũng như bay flycam tìm trên sông và hồ Sông Tranh 2. Hiện trên địa bàn mưa to nên công tác tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn" - ông Bửu nói.