Vùng cao, rộn ràng sắc tết

Mang hương xuân lên vùng cao

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC | 02/02/2021 - 12:30

Đoàn công tác của TP.Tam Kỳ do ông Trình Minh Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu vừa đến thăm và tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho cán bộ, nhân dân huyện Nam Trà My. Tại đây, lãnh đạo hai địa phương đã ôn lại chặng đường 20 năm kết nghĩa với xã Trà Cang (huyện Trà My cũ) và 15 năm kết nghĩa với huyện Nam Trà My.