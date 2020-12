123 học viên hoàn thành tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân

(QNO) - Công an tỉnh vừa bế mạc lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân năm 2020.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho học viên. Ảnh: H.T

Qua 8 ngày, 123 học viên là cán bộ trợ lý xây dựng lực lượng, điều lệnh kiêm nhiệm của công an các đơn vị, địa phương được tập huấn các nội dung về điều lệnh đội ngũ, nghi lễ công an nhân dân, cách thức tổ chức buổi kiểm tra bắn đạn thật, phương pháp điều hành của người chỉ huy trường bắn; nắm bắt các tính năng, cấu tạo, quy tắc sử dụng và bắn súng ngắn quân dụng K59, CZ83, CZ75. Đồng thời thực hiện thành thục các tư thế võ thuật, 3 bài võ thuật công an nhân dân và nắm vững các kiến thức cơ bản về điều lệnh nội vụ.

Đợt tập huấn giúp từng đơn vị và cán bộ, chiến sĩ ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh để nâng cao sức chiến đấu trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên hoàn thành tốt các bài kiểm tra và đạt loại khá, giỏi.