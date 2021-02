An tâm lên đường nhập ngũ

TP.Tam Kỳ và huyện Thăng Bình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày 27.2 tới thanh niên địa phương tự tin, an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường An Sơn, Tam Kỳ thăm hỏi, động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Q.S

1. Những ngày này, thanh niên Nguyễn Quốc Cường (23 tuổi, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) tranh thủ ra biển phụ giúp cha và bác thu hoạch cá sau chuyến biển đầu năm. Truyền thống cách mạng của gia đình cộng với tình yêu biển trời quê hương là động lực thôi thúc Cường tham gia quân ngũ.

Mới tốt nghiệp đại học, thay vì tìm việc, Quốc Cường đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đặc biệt hơn, Quốc Cường là đảng viên duy nhất trong số thanh niên Tam Kỳ nhập ngũ đợt này. “Mình đã sẵn sàng tinh thần cho ngày nhập ngũ. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà cũng là trách nhiệm của mỗi thanh niên đối với Tổ quốc” - Quốc Cường chia sẻ.

Ông Trần Tiến Cường - Chủ tịch UBND phường An Sơn cho biết, theo chỉ tiêu giao quân của thành phố, năm nay phường An Sơn có 12 thanh niên tòng quân. Ngay trong những ngày đầu năm mới, lãnh đạo địa phương cùng đại diện các hội, đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên từng thanh niên trúng tuyển an tâm tư tưởng sẵn sàng nhập ngũ.

Được sự động viên, khích lệ của người thân trong gia đình cùng với sự quan tâm thăm hỏi của lãnh đạo phường An Sơn, thanh niên Nguyễn Văn Thiện (19 tuổi) cho biết rất tự tin, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. “Ba mình cũng từng là người lính tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Bây giờ mình cũng muốn tiếp nối truyền thống của ba lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ của tuổi trẻ” - Thiện tâm sự.

Tranh thủ khoảng thời gian trước khi lên đường nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Ngọc Ny (18 tuổi, ở thôn Phương Tân, xã Bình Nam, Thăng Bình) phụ giúp cha mẹ vệ sinh lưới đánh cá sau những chuyến biển gần bờ. Ảnh: VĂN TOÀN

Năm 2021, TP.Tam Kỳ có 151 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 131 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong các đơn vị quân đội (gồm: Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân, Trung đoàn Bộ binh 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh) và 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trước ngày giao quân, từ thành phố đến các xã phường đã tiến hành đảm bảo các bước “2 gặp 4 biết”, tổ chức quản lý và đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự để thanh niên và gia đình nắm bắt nhằm đảm bảo quân số, chất lượng giao quân tốt nhất.

Trung tá Huỳnh Ngọc Vũ - Phó Chỉ huy trưởng động viên tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tam Kỳ cho biết, chất lượng sức khỏe và trình độ học vấn của thanh niên nhập ngũ năm nay khá cao, trong đó có 15 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

“Để tạo không khí vui tươi, giúp thanh niên lên đường nhập ngũ, ngay trước, trong và sau tết Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa như gặp mặt, tặng quà, kết nạp đoàn cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Qua đó, giúp cho cho bản thân thanh niên cũng như gia đình an tâm, tin tưởng môi trường quân đội sẽ là trường học lớn để thanh niên được cống hiến và trưởng thành” - Trung tá Huỳnh Ngọc Vũ nói.

2. Mùa tòng quân năm nay huyện Thăng Bình có 305 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trung tá Phạm Văn Phước - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình cho biết, nhập ngũ năm nay có 25 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, 1 thanh niên đạt tiêu chí 2 trong 1 (vừa là đảng viên, vừa có trình độ đại học). Thời gian qua, huyện Thăng Bình đã thành lập nhiều đoàn đến tận nhà gặp gỡ thăm hỏi, động viên để thanh niên an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ.

Nguyễn Văn Thi là một trong 20 thanh niên của xã Bình Tú chuẩn bị nhập ngũ trong đợt này. Tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo địa phương mới đây, Thi cho biết mình cảm thấy rất vinh dự khi sẽ được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Anh cũng cho biết sẽ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì theo yêu cầu của đơn vị và Tổ quốc.

“Chúng tôi đang được sống trong một đất nước hòa bình, được sự quan tâm chăm sóc của gia đình và xã hội nên có điều kiện học tập, rèn luyện để cống hiến và trưởng thành. Có được hạnh phúc đó, chúng tôi không quên lớp lớp thế hệ đi trước đã đánh đổi máu xương cho hôm nay. Với lòng tự hào về truyền thống gia đình, quê hương, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Nguyễn Văn Thi chia sẻ.

Có con chuẩn bị lên đường nhập ngũ, ông Võ Chánh (thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú) cho biết đã trải qua rất nhiều cảm xúc, kể từ lúc con nhận lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự. Ban đầu gia đình khá phân vân vì con trai đã có việc làm ổn định, nhưng sau động viên con thực hiện nghiêm túc lệnh gọi khám. Khi con trai trúng tuyển ông Chánh mừng vì con có sức khỏe tốt, nhưng cũng thêm một lần phân vân vì công việc làm ăn của con bị bỏ dở. Nhưng với sự quan tâm của dòng tộc, gia đình, bạn bè và chính quyền địa phương, gia đình ông động viên con an tâm chuẩn bị tốt nhất cho ngày nhập ngũ.

“Sự gần gũi, gắn bó giữa chính quyền và thanh niên trúng tuyển là động lực để con chúng tôi an tâm tư tưởng và chấp hành mọi nội quy, quy định trong đơn vị và hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân” - ông Võ Chánh nói.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Thăng Bình đã ra thông báo về việc thay đổi chương trình, thành phần dự lễ giao nhận quân năm 2021. Theo đó, chương trình lễ giao nhận quân diễn ra không quá 20 phút. Thành phần dự lễ cũng rất hạn chế với mỗi địa phương giao quân không quá 3 người. Ngoài ra, từ nay cho đến ngày giao nhận quân, huyện Thăng Bình cũng sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để tham mưu cấp trên thực hiện các phương án phù hợp.