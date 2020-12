Bắc Trà My hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Hàng trăm thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bắc Trà My chấp hành nghiêm lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My khám tuyển cho thanh niên. Ảnh: TÚ VÂN

Theo chân cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Ka, chúng tôi đến thăm thanh niên Trần Quốc Bảo - dân tộc Ca Dong, ở thôn 1. Nhà có 3 anh em, là anh cả nên Bảo cũng là lao động chính trong gia đình. Nhận được lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự năm 2021, Trần Quốc Bảo vui vẻ chấp hành. Anh tâm sự: “Nếu khám trúng tuyển, tôi sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc”.

Qua xét thực lực, toàn huyện Bắc Trà My có 1.145 thanh niên đủ điều kiện gọi khám nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2021. Theo đó, huyện đã phát lệnh gọi khám 350 thanh niên đủ các tiêu chuẩn theo quy định và đến nay đã hoàn thành công tác khám tuyển tại 13/13 đơn vị xã, thị trấn. Tỷ lệ thanh niên lên trạm theo lệnh gọi khám đạt 100%. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My phối hợp tổ chức khám chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe lên đường nhập ngũ.

Bà Lê Thị Thu Sâm - Phó Trưởng phòng Y tế huyện Bắc Trà My cho biết: “Đợt này, ngành y tế huyện đã huy động 10 y bác sĩ tham gia công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau mưa lũ, nhiều xã trên địa bàn huyện đường giao thông bị chia cắt, phải di chuyển bằng thuyền máy nhưng anh em cán bộ y tế vẫn đến tận nơi để thực hiện công tác khám tuyển đúng quy định”.

Đợt 1 năm 2021, huyện Bắc Trà My được giao chỉ tiêu 90 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thiếu tá Trần Phước Xạ - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My cho biết thêm: “Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cũng đã họp xem xét số lượng thực lực, các chỉ tiêu được giao cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để đảm bảo cho công tác tuyển quân đợt 1 năm 2021. Trong đó, chú trọng lựa chọn những thanh niên ưu tú có đủ chất lượng về văn hóa, chính trị, đạo đức để gọi nhập ngũ. Tính đến nay, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Bắc Trà My cơ bản thực hiện đảm bảo theo quy trình, kế hoạch đề ra”.