Báo động tình trạng trộm cắp ở vùng quê Duy Vinh

(QNO) - Chỉ thời gian ngắn, các đối tượng 2 lần đột nhập vào một nhà dân ở xã Duy Vinh (Duy Xuyên) trộm cắp tiền, ngoài ra còn vào những nhà dân lân cận. Điều này gây bất an trong nhân dân.

Ông Đỗ Văn Hùng bên két sắt bị trộm cạy phá lấy 2 triệu đồng. Ảnh: PHAN VINH

2 lần đột nhập lấy cắp 26 triệu đồng

Nhận phản ánh của người dân về tình hình trộm cắp hoành hành trên địa bàn xã Duy Vinh, phóng viên Báo Quảng Nam điện tử đã đến tìm hiểu vụ việc. Vừa vào cơ quan Công an xã, chúng tôi gặp ngay ông Đỗ Văn Hùng (SN 1972, thôn Vĩnh Nam) - chủ nhà bị 2 lần mất trộm gần đây.

Ông Hùng kể, khoảng 3 giờ 15 sáng 23.3, khi vợ chồng ông và người con trai đi thu mua tôm, trong nhà chỉ có người già và phụ nữ thì trộm đột nhập vào phòng riêng của 2 vợ chồng, lục tủ lấy đi 24 triệu đồng. Đến 4 giờ 30 sáng cùng ngày, con trai ông về nhà thì phát hiện đồ đạc bị lục tung. Sau đó, ông Hùng làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Hai tên trộm khiêng két sắt khỏi phòng trước khi bị vợ ông Hùng phát hiện. Ảnh: NVCC

Ông Hùng cho biết, vì làm nghề thu mua tôm nên trong nhà bao giờ cũng có tiền mặt. Lo lắng trộm sẽ quay lại nên ông mua một chiếc két sắt và trang bị hệ thống camera trong nhà. Yên tâm chưa được bao lâu thì vừa qua, các đối tượng lại đột nhập vào nhà lần nữa.

Theo trích xuất camera, khoảng 1 giờ 25 sáng 5.4, 2 tên trộm bịt khẩu trang đột nhập vào phòng ngủ ông Hùng lục lọi. Lúc bấy giờ, trong phòng có vợ ông Hùng. Phát hiện kẻ lạ, người vợ lẳng lặng ra khỏi phòng đóng cửa và hô hoán. Tuy nhiên, các tên trộm đã kịp trốn chạy.

Bình tâm lại thì vợ ông Hùng phát hiện chiếc két sắt không còn trong phòng. Qua hình ảnh từ camera, trước khi bị phát hiện, 2 đối tượng khiêng két sắt ra sau nhà, dùng xà beng cạy lấy 2 triệu đồng.

Tăng cường tuần tra

Theo Trung tá Đoàn Ngọc Trung - Trưởng Công an xã Duy Vinh, nhận tin báo của ông Hùng, đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và báo cáo Công an huyện Duy Xuyên vì vụ án có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng. Hiện tại, Công an huyện đang thụ lý hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra. “Thời gian qua, nghe thông tin chưa qua trình báo từ phía người dân, có một vài nhà trên địa bàn xã cũng bị kẻ trộm đột nhập, nhưng chưa mất mát tài sản” - Trung tá Đoàn Ngọc Trung nói.

Theo thông tin mà phóng viên nắm được, liên tiếp ngày 2 - 3.4, nhà các ông Đào Duy Phụng và Trần Đình Nga (gần nhà ông Hùng) cũng bị kẻ trộm đột nhập, may là người nhà kịp phát hiện nên không mất mát tài sản. Tình trạng này khiến người dân thôn Vĩnh Nam nói riêng và xã Duy Vinh nói chung rất lo lắng.

Người dân xã Duy Vinh chỉnh sửa tường rào cổng ngõ đề phòng trộm cắp. Ảnh: PHAN VINH

Ông Nguyễn Sáu - Chủ tịch UBND xã Duy Vinh thừa nhận, những vụ trộm cắp trên địa bàn gần đây đã gây hoang mang trong nhân dân. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra của Công an huyện Duy Xuyên, địa phương đã phát đi thông tin cảnh báo người dân, không được chủ quan, lơ là. Đồng thời người dân phải tin tưởng vào lực lượng chức năng và cơ quan điều tra, không nên có những đồn thổi thái quá về sự việc, dẫn đến dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng Công an xã liên tục tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, đặc biệt vào ban đêm để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa tội phạm. Địa phương đang thực hiện đề án lắp đặt 23 cụm camera an ninh trên địa bàn 5 thôn với nguồn kinh phí khoảng 350 triệu đồng. Thời gian đến, mong muốn cấp trên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để địa phương thực hiện tốt hơn việc quản lý an ninh trật tự” - ông Sáu nói.