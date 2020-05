Bình yên phía tây thành phố

Dự lường được những nguy cơ, bám sát cơ sở, phát huy hiệu quả giữ an ninh ngay từ từng khối phố đang là giải pháp hữu hiệu để Công an phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) duy trì tốt an ninh trật tự trên địa bàn nơi cửa ngõ phía tây thành phố.

Hai thiếu niên chạy xe nẹt pô, lạng lách trong đợt cao điểm giãn cách xã hội bị lực lượng tuần tra đêm phát hiện, xử lý. Ảnh: T.C

Giữ vững an ninh

Là cửa ngõ phía tây của TP.Tam Kỳ, giáp ranh hàng loạt địa bàn xã, phường, áp lực đảm bảo an ninh trên địa bàn phường Trường Xuân ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa khá nhanh, lượng lao động làm việc ở cụm công nghiệp Trường Xuân lớn, nguy cơ về tội phạm cũng theo đó gia tăng.

Trung tá Nguyễn Xuân Hải - Trưởng Công an phường Trường Xuân thông tin, những năm trở lại đây, các dự án đầu tư phục vụ tái định cư, quy hoạch mạng lưới đô thị được mở rộng, nhiều vụ việc phức tạp cũng nảy sinh liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, có 17 doanh nghiệp đang hoạt động với số lượng công nhân xấp xỉ 3.000 người cũng như tập trung nhiều kho bãi hàng hóa lớn... tác động đến an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn phường.

“Xác định những yếu tố trên, bám sát chỉ đạo của chính quyền địa phương, Công an thành phố, Công an phường Trường Xuân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền phường bảo đảm an ninh, phát huy có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an phường cũng là cầu nối giữa các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc duy trì và thực hiện các mô hình, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa dân cư, cơ quan đơn vị tại địa bàn giáp ranh. Từ đó tạo thế trận liên hoàn rộng khắp, khép kín trong công tác phòng chống tội phạm” - Trung tá Nguyễn Xuân Hải cho hay.

Vừa giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm quyền, vừa tổ chức tuyên truyền, tuần tra, giải quyết các tin báo về tội phạm, cán bộ chiến sĩ Công an phường đều phải “kiêm” thêm nhiều nhiệm vụ khác. Trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ được huy động để cùng đoàn liên ngành kiểm tra, nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh chấp hành Chỉ thị của Chính phủ về phòng chống dịch, giãn cách xã hội, kết hợp lập lại trật tự đô thị ở nhiều tuyến đường...

Phòng chống tội phạm

Để kịp thời nắm tình hình, xử lý tốt các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự, cán bộ chiến sĩ Công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố đã chủ động bám sát địa bàn, nhanh chóng tiếp nhận và có mặt ngay sau khi nhận thông tin từ quần chúng ở cơ sở. Qua đó giúp đơn vị nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại. Tâm tư, nguyện vọng của bà con cũng kịp thời được lắng nghe, giúp giải quyết những vướng mắc, góp phần hòa giải thành công nhiều vụ việc, đề đạt các cấp chính quyền có những chủ trương kịp thời.

Đại úy Nguyễn Văn Diệu - Phó Trưởng Công an phường Trường Xuân chia sẻ, thông qua xây dựng các mô hình tự quản trong phòng chống tội phạm, việc đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Sức lan tỏa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn giúp giải quyết nhiều vụ việc bằng hòa giải, xuất hiện nhiều nhân tố tích cực trong phòng chống tội phạm...

“Bên cạnh các mô hình “1+3” về cảm hóa đối tượng, “ban hòa giải”, “tổ tự quản”, hoạt động tuần tra đêm của Công an phường và bảo vệ dân phố phát huy hiệu quả rất cao. Hàng tuần, chúng tôi tổ chức ít nhất 2, 3 buổi tuần tra đêm, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm, đồng thời kết hợp tuyên truyền phổ biến cho người dân biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để cảnh giác” - Đại úy Nguyễn Văn Diệu thông tin.

Thành quả của những nỗ lực là bình yên cho từng ngõ nhà, tổ dân phố. “Sự chung tay đầy trách nhiệm của các ban ngành, đặc biệt từ người dân là sức mạnh rất lớn để giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Thời gian đến, Công an phường sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, tổ chức tốt hoạt động tuần tra đêm, nâng cao hiệu quả các mô hình, duy trì phường đạt chuẩn về an ninh trật tự” - Trung tá Nguyễn Xuân Hải thông tin.