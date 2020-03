Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Sẵn sàng nhân lực, vật lực phòng chống dịch

Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị.

BCH Quân sự tỉnh đã sẵn sàng nhân vật lực để phối hợp thực hiện các giải pháp phòng chống dịch.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, từ sau đợt diễn tập công tác tiếp nhận, cách ly tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ), đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng. Công tác kiểm tra được đặc biệt duy trì sau khi có thông tin Hội An cách ly nhiều du khách đi cùng chuyến bay với ca nhiễm số 17 và những người liên quan. Toàn bộ quân số, trang thiết bị phục vụ việc kiểm tra sức khỏe như khám sàng lọc, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian theo dõi và cách ly đều trong tình huống sẵn sàng, có thể triển khai thực hiện ngay khi có lệnh cách ly. Các dụng cụ y tế, cấp dưỡng, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt, ăn uống trong tình huống đưa người vào trung tâm cách ly đảm bảo cho khoảng 250 người theo kịch bản đã chuẩn bị. Hai ngày nay, các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong các đơn vị quân đội được quán triệt thực hiện chặt chẽ hơn, trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến đặc biệt phức tạp trong những ngày qua. Trước đó, Ban Quân y đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tuyên truyền cho người thân, gia đình quân nhân về cách phòng chống dịch bệnh…

Tại TP.Hội An, BCH Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An chuẩn bị quân số, phương tiện để phối hợp với lực lượng biên phòng, y tế của địa phương tham gia thực hiện các nhiệm vụ do ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh, thành phố phân công.

“Việc chuẩn bị vật chất, dự trữ lương thực thực phẩm cũng đã sẵn sàng. Chúng tôi thường xuyên giữ liên hệ, kết nối thông tin với ngành y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh để có sự hỗ trợ kịp thời, tham gia ngay khi có yêu cầu điều động lực lượng quân đội vào cuộc chống dịch Covid-19. Đối với phương án trưng dụng Trường Cảnh sát nhân dân V làm khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của tỉnh, quân đội đã cho lực lượng dọn vệ sinh, lập kế hoạch tham mưu UBND tỉnh triển khai tổ chức các biện pháp dự phòng cho tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, BCH Quân sự tỉnh chỉ đạo cho các lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân sinh sống quanh khu vực cách ly, không nảy sinh tâm lý hoang mang, lo sợ” - Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết.

Hiện tại, mọi thông tin, diễn biến về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói riêng, toàn quốc nói chung vẫn đang được Quân khu 5, BCH Quân sự tỉnh theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp để xử lý các vấn đề nảy sinh nhằm ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.