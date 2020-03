(QNO) - Sáng 24.3, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại Công an huyện Tiên Phước.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng và Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước. Ảnh: N.HƯNG

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm Trung tá Lê Thanh Phát - Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước giữ chức Trưởng Công an huyện. Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định bổ nhiệm Trung tá Trần Chí Cường - Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiên Phước giữ chức Phó Trưởng Công an huyện.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Trung tá Lê Thanh Phát và Trung tá Trần Chí Cường trong suốt thời gian công tác trong lực lượng công an. Đồng thời mong muốn 2 đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.