Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng

AN BÌNH | 10/08/2020 10:34

(QNO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa có thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo qua mạng của tội phạm.

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, do đó khi có nhu cầu giao dịch, người dân không trực tiếp đến ngân hàng để làm việc, tất cả được thực hiện trên các ứng dụng online do ngân hàng phát hành nên các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua các giao dịch online có chiều hướng gia tăng.



Qua công tác phòng ngừa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thời gian gần đây tiếp tục tái diễn phương thức sau: Đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo qua điện thoại thuê bao khách hàng đang sử dụng đã trúng thưởng một sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm triệu đồng, xe máy SH trị giá 95 triệu đồng và nhiều phần quà có giá trị khác. Sau đó yêu cầu bị hại nhập thông tin cá nhân (tên đăng nhập, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP) vào website do đối tượng cung cấp (đây là website giả mạo có giao diện giống với website của các nhà mạng, ngân hàng...), cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội Facebook và ứng dụng chat Zalo... Chú ý không nhập thông tin cá nhân vào các địa chỉ website không tin cậy.

Khi có cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại lạ về các vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng, nợ cước viễn thông, người dân cần liên hệ hoặc trực tiếp đến để xác minh nội dung; đồng thời không tùy tiện cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng, mã OTP của mình cho bất kỳ ai để tránh bị mất tài sản.