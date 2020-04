Cảnh sát giao thông đồng hành chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã tăng cường lực lượng chốt chặn, đồng hành với các tổ kiểm soát tham gia phòng chống dịch.

CSGT kiểm tra, hướng dẫn xe khách đi lên tuyến cao tốc, không vào địa bàn tỉnh. Ảnh: CÔNG HOÀNG

Tập trung cao độ

Từ ngày 1.4 đến nay, có gần 50 lượt cán bộ chiến sĩ được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt huy động mỗi ngày, tham gia chốt kiểm soát phòng chống dịch ở khu vực trước bến xe Bắc Quảng Nam (thuộc tuyến quốc lộ 1, khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn), ngã 3 Thống Nhất (thuộc tuyến ĐT 603B, tổ 3, khối phố An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An) và tại vòng xuyến Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành).

Thống kê sơ bộ từ ngày 31.3 ngày 6.4, lực lượng CSGT tại 3 chốt đã kiểm soát gần 15.000 phương tiện, hướng dẫn hơn 4.000 phương tiện đi lên cao tốc, tạm giữ 4 phương tiện, tiến hành khai báo y tế cho 395 người về từ TP.Hồ Chí Minh, 22 người về từ Hà Nội và gần 18.000 người từ địa phương khác về. Đã có 107 trường hợp được các chốt kiểm soát báo cáo, đề nghị cơ quan chức năng địa phương thực hiện cách ly tập trung.

Theo ghi nhận, song song với việc đảm bảo các điều kiện an toàn khi tham gia các tổ chốt chặn, lực lượng CSGT cũng tuân thủ chặt chẽ quy trình kiểm tra, giám sát, có thái độ hòa nhã, gần gũi, tạo được nhiều thiện cảm cho người dân.

Trung tá Nguyễn Hồng Sơn - Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền - xử lý (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt), tổ trưởng tại chốt kiểm soát khu vực bến xe Bắc Quảng Nam chia sẻ, mỗi ngày có hàng nghìn người và phương tiện ra vào chốt nhưng điều may mắn là chưa phát hiện trường hợp bị sốt do nhiễm bệnh.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT nhận được nhiều sự quan tâm động viên, thăm hỏi và giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần từ các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và nhân dân. Đó là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Trung tá Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Xử lý nghiêm vi phạm

Bên cạnh nhiệm vụ chốt chặn tại các chốt kiểm soát dịch, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều hình thức tuyên truyền được áp dụng như lưu động bằng xe ô tô có gắn loa phóng thanh phát nội dung tuyên truyền phòng chống dịch dọc tuyến quốc lộ; trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các yêu cầu về đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế khi tham gia giao thông tại các chốt kiểm soát và khi đến trụ sở đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tá Nguyễn Văn Binh - Đội trưởng Đội CSGT số 1 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cho hay, theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 1.4, toàn bộ xe tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe buýt phải tạm ngưng hoạt động cho đến ngày 15.4. Tuy nhiên, một số xe chở khách qua địa bàn tỉnh vẫn cố ý vi phạm. Từ ngày 1.4 đến nay, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã phát hiện và lập biên bản 10 trường hợp ô tô khách vi phạm quy định về vận tải hành khách, xử phạt với số tiền gần 80 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 4 trường hợp.

“Để phòng ngừa các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch liên quan đến người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là phương tiện vận tải hành khách, đơn vị đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Thời gian tới, bên cạnh sự chủ động, quyết liệt triển khai đồng loạt, hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống dịch, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần ngăn chặn và hạn chế tối đa sự lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” - Trung tá Nguyễn Văn Binh cho hay.