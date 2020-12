Cảnh sát giao thông ra quân kiểm tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn

(QNO) - Hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, ra quân xử lý vi phạm trên các tuyến trọng điểm do đơn vị quản lý.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: T.C

Qua quá trình tuần tra kiểm soát, các tổ công tác phát hiện, lập biên bản xử lý đối với nhiều trường hợp vi phạm. Trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý với khung hình phạt khá cao. Đơn cử, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18.12, tại km 972+900 trên quốc lộ 1, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt) ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với ô tô BKS 43A-294.83. Phải mất thời gian thuyết phục, hướng dẫn, tài xế là Bùi Văn Hưng (SN 1982, trú tại TP.Đà Nẵng) mới chấp hành yêu cầu đo đồng độ cồn. Lực lượng CSGT phát hiện tài xế này vi phạm nồng độ cồn với mức 0,377mg/lít khí thở, tiến hành lập biên bản vi phạm song tài xế không ký vào biên bản.

Clip CSGT phải mất nhiều thời gian giải thích, tài xế Bùi Văn Hưng mới chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn:

Your browser does not support the video tag.

Thiếu tá Nguyễn Trung Phước - Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình cho hay, đối với trường hợp vi phạm của tài xế Bùi Văn Hưng, mức hình phạt là 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến 18 tháng. “Hưởng ứng đợt cao điểm, đơn vị sẽ tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng, huy động trang thiết bị kỹ thuật để tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến trọng điểm. Lực lượng CSGT mong muốn người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi điều khiển phương tiện trên đường để đảm bảo an toàn giao thông cho chính mình và người khác. Đặc biệt, các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn sẽ bị xử phạt rất nặng, người dân nên lưu ý tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia” - Thiếu tá Nguyễn Trung Phước nói.