Cấp thẻ căn cước công dân điện tử cho đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa thực hiện quy trình cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho 22 cán bộ lãnh đạo thuộc Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25.1 - 2.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội).

Để hoàn thành quy trình cấp CCCD, mỗi người được chụp ảnh, lấy mẫu dấu vân tay kết nối trực tiếp với màn hình máy tính, thông tin nhân thân, kiểm tra độ chính xác và ký xác nhận thông tin trước khi Công an tỉnh gửi phiếu yêu cầu cấp CCCD. Do chưa có thông tư hướng dẫn biểu mẫu nên thẻ CCCD của đoàn đại biểu sẽ do Bộ Công an cấp khi đại biểu có mặt tại Hà Nội để dự đại hội.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ có kế hoạch tổ chức thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho cán bộ, công nhân viên công tác tại các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang, sau đó sẽ tổ chức cấp cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.