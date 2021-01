Chăm lo cho công an xã vùng biên

(QNO) - Công tác chăm lo cho đội ngũ công an chính quy điều động về xã ở vùng biên giới đã và đang được đặc biệt chú trọng, là động lực để lực lượng này làm tốt hơn nhiệm vụ của mình nơi còn nhiều khốn khó.

Đầu tư cho vùng biên

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng nhà công vụ, nhà ở cho Công an xã, ưu tiên cho các xã biên giới trên đất liền thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương triển khai, thực hiện. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà ở cho Công an các xã biên giới 2 huyện Tây Giang và Nam Giang, giúp cho công an xã tại đây khắc phục khó khăn, đáp ứng yêu cầu về ổn định công tác cũng như tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Công an tỉnh kiểm tra nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Công an các xã biên giới. Ảnh: MINH TUẤN

Dù còn nhiều khó khăn, nơi ở tạm bợ, nhiều lúc phải tá túc nhà dân, song thời gian, cán bộ chiến sĩ công an xã A Vương (Tây Giang) vẫn luôn nỗ lực, sâu sát cơ sở, đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ được giao. Ghi nhận và chia sẻ với đơn vị, Công an tỉnh đã khẩn trương đầu tư nhà công vụ cho cán bộ công an xã này, đảm bảo tốt hơn cho công tác, sinh hoạt của đơn vị.

Thượng úy Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an xã A Vương cho biết: “Được sự quan tâm của Bộ Công an, Công an tỉnh, chúng tôi được bố trí đầy đủ nhà ở, máy móc và phương tiện. Anh em, cán bộ chiến sĩ rất phấn khởi và an tâm tư tưởng, toàn tâm, toàn lực phục vụ tốt cho công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Ngoài A Vương, có 7/10 xã của huyện Tây Giang đã đưa vào sử dụng nhà ở cho Công an xã, 2 xã đang được đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất được UBND xã cấp để làm nhà ở cho Công an xã. Tại huyện Nam Giang, 6 xã biên giới của huyện cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã. Nhà ở được xây dựng theo hình thức lắp ghép, kiểu nhà thép tiền chế gồm 2 phòng ngủ với chi phí gần 100 triệu đồng. Hầu hết nhà ở đều được bố trí trong khuôn viên UBND xã, tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác cũng như nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh còn cấp bàn ghế làm việc, giường ngủ, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác…, đáp ứng nhu cầu tối thiểu, cần thiết và cấp bách về ăn ở sinh hoạt cũng như công tác, chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các xã biên giới còn nhiều khó khăn. Lực lượng Công an xã từ đó yên tâm, vững tin trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Vững tin công tác

Trung tá Bhờ Nướch Đèn - Trưởng Công an xã A Xan (Tây Giang) cho biết, với sự quan tâm của Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã A Xan đã được phân công đủ 5 đồng chí công an chính quy. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tốt hơn.

“Vừa qua, với sự quan tâm của Bộ Công an, chúng tôi đã được xây dựng nhà. Cùng với đó, sự quan tâm, hỗ trợ của Công an tỉnh, các cấp ngành đã tạo được động lực quan trọng cho anh em cán bộ chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực. Trước mắt, anh em đang tập trung cho nhiệm vụ quan trọng là thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021” - Trung tá Bhờ Nướch Đèn nói.

Thượng úy Nguyễn Hữu Khánh -Trưởng Công an xã A Vương chia sẻ thêm, mặc dù nhiều cán bộ chiến sĩ công an xã phải ở xa nhà, song đơn vị luôn quán triệt lực lượng trực ban, trực chiến đầy đủ, đồng thời động viên người thân, gia đình sẻ chia với những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ tại địa bàn vùng sâu, vùng xa để anh em tập trung toàn lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng 1 tấn gạo cho Công an huyện Tây Giang. Ảnh: MINH TUẤN

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ công an xã tại các huyện biên giới, các địa phương bị thiệt hại trong thiên tai, mưa bão, vừa qua, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến gặp mặt, thăm hỏi động viên lực lượng này tại hai huyện Tây Giang và Nam Giang, đồng thời trao tặng 3 tấn gạo cho Công an huyện Tây Giang và Công an huyện Phước Sơn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Huỳnh Sông Thu nhấn mạnh: “Với sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, cùng với sự yêu thương, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã, nhất là các xã biên giới của tỉnh Quảng Nam phải tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân”.