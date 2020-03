Chặn “tin giả” trong chống dịch Covid-19

Trước thực trạng hàng loạt thông tin giả, thiếu kiểm chứng, xuyên tạc trên không gian mạng liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gây hoang mang dư luận, Công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp phối hợp, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm.

Người dân cần theo dõi tin tức từ các nguồn chính thống, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng. Ảnh minh họa: Bộ Công an.

Quyết liệt xử lý

Có không ít thông tin sai lệch, đồn đoán được người dùng mạng xã hội (MXH) đăng tải, chia sẻ, tác động tiêu cực đến việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Qua công tác phối hợp, nắm tình hình, công an các địa phương đã phát hiện nhiều vụ việc, đề xuất Sở TT-TT xử phạt.

Gần đây nhất, ngày 12.3 vừa qua, Thanh tra Sở TT-TT có quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tống Dũ (37 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, là nhân viên ngân hàng) vì đưa tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân.

Trước đó, vào ngày 24.2, ông Dũ viết trên trang facebook cá nhân “Du Tong Nguyen” với nội dung: “Học sinh chưa thể đến trường. Giám đốc Sở GD-ĐT chuẩn bị nhận án kỷ luật”. Đây là thông tin thất thiệt, sai sự thật, sau khi phát tán đã gây hoang mang cho người dân, giáo viên và học sinh, vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện…

Thông tin không chính xác trên mạng xã hội, ông Nguyễn Tống Dũ bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Cũng trong ngày 12.3, Công an huyện Thăng Bình làm việc với bà N.T.P (45 tuổi, quê ở xã Bình Trung, hiện trú tại TP.Đà Nẵng) liên quan đến hành vi đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên MXH. Bà P. sử dụng tài khoản facebook cá nhân có tên “HS” đăng tải thông tin về việc một nhân viên trú ở xã Bình Trung làm việc tại Vinpearl Nam Hội An nhiễm Covid-19. Thông tin không chuẩn xác này nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, không chỉ làm hoang mang dư luận, còn ảnh hưởng đến việc chỉ đạo triển khai phòng chống dịch của địa phương.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà P. thừa nhận mình là người đăng tải thông tin sai sự thật trên, đồng thời cho biết “nghe nhầm” từ một người thân, sau đó đưa lên để cảnh báo. Nhận thức được hành vi vi phạm của mình, bà P. đã gỡ bỏ nội dung không đúng sự thật, đồng thời đăng thông tin đính chính, xin lỗi cá nhân người được bà P. “nêu” là nhiễm Covid-19 và cam kết không tái phạm.

Tăng cường kiểm soát

Theo thông tin từ Bộ Công an, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dùng MXH và các đối tượng thù địch, phản động đã phát tán các thông tin xuyên tạc, sai sự thật về diễn biến dịch, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và cơ quan chức năng. Các thông tin này đều thiếu tính xác thực, chưa kiểm chứng, phỏng đoán nhằm câu “view”, “like”, gây lo lắng cho người dân.

Bộ Công an cho hay, từ khi xuất hiện dịch bệnh đến nay, đã có hơn 300.000 tin bài đăng trên trang thông tin điện tử, blog, diễn đàn, gần 600.000 tin, bài, video clip liên quan đến dịch bệnh đã đăng trên MXH, trong đó có rất nhiều tin, bài có nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật, thu hút hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ. Hai trường hợp bị xử lý, trong đó trường hợp của ông Dũ bị xử phạt hành chính lên đến 12,5 triệu đồng cho thấy sự quyết liệt của ngành công an trong việc tăng cường quản lý, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng an ninh Công an tỉnh và công an các địa phương đã tăng cường rà soát, nhanh chóng xác minh, kịp thời định hướng thông tin và xử lý ngay đối với các trường hợp thông tin giả, sai sự thật. Theo ghi nhận, những trường hợp tung tin giả hầu hết do thiếu hiểu biết, chưa nhận thức được hậu quả của tin giả nên vô tình tiếp tay cho việc lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, chung tay thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, hàng loạt giải pháp đồng bộ đã được Công an tỉnh thực hiện, trong đó có việc tăng cường nắm tình hình, phối hợp với Sở TT-TT và cơ quan chức năng xác minh, làm việc, xử lý các đối tượng đưa tin sai sự thật.

“Các trường hợp vi phạm, sau khi được cơ quan công an làm việc, phân tích đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. Để chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an, cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh xử lý các đối tượng vi phạm, người dân cần chung sức, đồng lòng, lên án những hành vi tuyên truyền, thông tin sai sự thật, góp phần loại bỏ thông tin tiêu cực, xây dựng không gian mạng lành mạnh, hữu ích cho xã hội” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.