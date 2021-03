Chiến dịch cấp căn cước công dân: Chưa bắt buộc tất cả người dân phải đi làm thủ tục

Những ngày này, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) và công an các địa phương vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) theo chỉ đạo chung của Bộ Công an. Xung quanh chiến dịch này, Báo Quảng Nam nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan đến việc cấp CCCD. Phóng viên Báo Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng QLHC về TTXH để giải đáp những thắc mắc của bạn đọc.

Công dân đến làm thủ tục cấp CCCD tại Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ. Ảnh: T.C

Tiến độ cấp CCCD sẽ nhanh hơn

* Nhiều bạn đọc phản ánh đã làm thủ tục cấp CCCD từ tháng 1.2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được CCCD. Vì đâu có sự chậm trễ này? Công dân sẽ nhận CCCD đã được cấp như thế nào, thưa ông?

- Thượng tá Phan Thanh Hồng: Theo quy định của Luật CCCD hiện hành, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) là người trực tiếp ký, cấp CCCD. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và các đội ở công an huyện được giao nhiệm vụ tổ chức thu nhận hồ sơ, dữ liệu công dân, chụp hình, lấy dấu vân tay và thực hiện quá trình xác minh kiểm tra theo quy định của ngành, sau đó xác minh hồ sơ, gửi dữ liệu qua Cục Cảnh sát QLHC về TTXH để trình cục trưởng phê duyệt, in thẻ CCCD gắn chip gửi trả về địa phương để gửi trả cho công dân.

Đây là dự án rất lớn của Chính phủ giao cho Bộ Công an. Vừa qua là giai đoạn khởi động, thời gian đầu các thủ tục có phần thiếu sự đồng bộ dẫn đến việc in, trả CCCD có chậm. Đến nay, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã nhận được 2.188 CCCD của Bộ đã gửi về để tiến hành giao trả cho công dân.

Công dân có 2 cách để nhận thẻ CCCD. Những người đã đăng ký dịch vụ bưu chính, bưu điện sẽ nhận CCCD để chuyển trả đến nơi công dân đăng ký. Ngoài ra, công dân cũng có thể đến nơi làm thủ tục cấp CCCD để nhận thẻ CCCD. Thời gian tới việc in, trả thẻ CCCD từ Bộ Công an về địa phương sẽ nhanh hơn.

Công an các địa phương sẽ làm thủ tục xác nhận số CMND

* Trong thời gian chờ đợi được cấp CCCD, người dân, nhất là những người bị hỏng, bị mất hoặc CMND cũ hết thời hạn sử dụng thì sử dụng các loại giấy tờ gì để giao dịch?

- Thượng tá Phan Thanh Hồng: Trong khi chờ đợi làm thủ tục cấp CCCD, công dân vẫn được tiếp tục sử dụng các giấy tờ được cấp trước đây gồm CMND 9 số, CMND 12 số và thẻ CCCD có mã vạch. Chỉ đến khi nào công dân được cấp CCCD thì những giấy tờ trên mới hết hiệu lực.

Đối với trường hợp CMND đã mất hoặc hết hiệu lực sử dụng, công an đang tiến hành thủ tục xác nhận số CMND đã được cấp cho công dân để công dân có đủ điều kiện giao dịch với cơ quan chức năng khác, đảm bảo thủ tục của mình. Hiện nay đang làm song song việc này để quyền lợi của công dân không bị ảnh hưởng. Công dân có thể đến nơi trước đây mình đăng ký làm CMND để yêu cầu cơ quan công an cấp giấy xác nhận số CMND nếu CMND bị mất, hết hạn.

Không bắt buộc phải làm ngay thủ tục cấp CCCD

* Nhiều bạn đọc thắc mắc liệu CMND còn hiệu lực thì có phải đi làm CCCD ngay không?

- Thượng tá Phan Thanh Hồng: Như tôi đã nói, CMND, CCCD còn hiệu lực thì không bắt buộc phải đi làm CCCD có gắn chip ngay. Tuy nhiên các tổ làm CCCD đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động những người gồm công dân đủ 14 tuổi chưa được cấp CMND, những trường hợp bị mất, bị hư hỏng, bị hết hạn, nhòe mờ thông tin và một số trường hợp khác được ưu tiên cấp CCCD trước. Nhân dân trên địa bàn tỉnh không nên quá nôn nóng, lo lắng về chủ trương này. Từ sau ngày 1.7, việc cấp CCCD vẫn diễn ra bình thường, những ai chưa làm trong đợt này vẫn tiếp tục làm trong thời gian tới. Đề nghị người dân nên thu xếp thời gian phù hợp đến làm thủ tục cấp CCCD để không ảnh hưởng đến cuộc sống.

* Tiến độ thực hiện việc làm thủ tục cấp CCCD trên địa bàn tỉnh hiện nay ra sao, thưa ông?

- Thượng tá Phan Thanh Hồng: Đến ngày 29.3, toàn tỉnh đã làm thủ tục cấp CCCD cho 170 nghìn hồ sơ thủ tục (khoảng 13% so với chỉ tiêu). Công an Quảng Nam luôn vượt chỉ tiêu được giao hàng ngày, có những thời điểm vượt rất cao. Trong quá trình thực hiện, vì là lần đầu tiên nên chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại. Sự quan tâm, ủng hộ của người dân là động lực rất lớn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao và lực lượng công an mong muốn thời gian tới người dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ cấp CCCD.

Xin cảm ơn ông!