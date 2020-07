Cho vùng biên thêm xanh

Phía gió núi mây ngàn, người ta luôn nhắc đến những con người thầm lặng ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra biên giới. Theo tháng năm trôi, hiện hữu trong niềm vui của dân làng, là bao câu chuyện về những “biệt đội áo xanh”, miệt mài góp sức cho sự bình yên nơi miền rừng xanh thẳm.

Các chiến sĩ biên phòng và dân quân địa phương trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Đ.N

Họ là đội tuần tra biên giới, hoạt động theo mô hình kết hợp quân - dân cùng tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ đường biên cột mốc. Suốt nhiều năm qua, những “biệt đội áo xanh” này là cộng sự đắc lực của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần gìn giữ bình yên cho bản làng vùng cao.

“Cánh tay nối dài”

Thượng tá Lê Huy Bảy - Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê (Nam Giang) nói với tôi rằng, bất kể ngày đêm, khi có kế hoạch, các thành viên trong “biệt đội áo xanh” luôn sẵn sàng cho chuyến tuần tra biên giới. Chuyến đi có khi kéo dài cả tuần lễ, nhưng chưa khi nào nghe một tiếng than. Họ miệt mài tiến về phía núi, phía những cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc nơi giáp biên với nước bạn Lào. Chính họ, là cánh tay nối dài, giúp BĐBP nắm bắt sát hơn tình hình vùng biên, giữ vững an toàn tuyến.

Nhớ lần trước, ngồi trong gươl, tình cờ nghe Thượng tá Lê Huy Bảy kể về già làng Alăng Nhứch (dân tộc Tà Riềng, ở thôn Axòo, xã Chơ Chun) thấy lòng đầy cảm phục. Bởi với đồng bào Nam Giang, lâu nay, già Nhứch như một hình mẫu, nhiều năm cần mẫn với vai trò người “truyền lửa” cho những chuyến tuần tra mốc giới. Ở tuổi 65, dù đôi chân không còn khỏe như trước, nhưng chưa có chuyến tuần tra nào già Nhứch “bỏ cuộc”. Ngày nắng hay mưa, ông vẫn cùng lực lượng biên phòng và tổ dân quân trong làng lên đường làm nhiệm vụ tuần tra biên giới.

Già Nhứch nói, việc tham gia này một phần vì trách nhiệm với cộng đồng, phần vì mong muốn làm gương cho con cháu đóng góp công sức vào nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Ông còn bảo, dù bây giờ đã già, sức khỏe không còn như trước, nhưng không bao giờ nản lòng, vì không muốn để người khác nhụt chí. Sau này, nếu không thể đi nổi, ông vẫn còn có tiếng nói để động viên con cháu. Bởi tuần tra cũng là để giữ cho sự bình yên của dân làng mình, cộng đồng biên giới mình.

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh chia sẻ, triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập 37 tổ tự quản đường biên cột mốc với 733 thành viên; 171 tổ tự quản an ninh trật tự có 1.718 thành viên và 84 tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển với 4.366 thành viên. Đây là những con người ngày đêm cùng các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra, góp sức cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn nói, suốt hành trình thực thi nhiệm vụ, chưa bao giờ lực lượng BĐBP đơn độc. Bởi lúc nào cũng có những người con của núi góp sức, từ hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, vận động cho đến cùng các chiến sĩ tham tuần tra biên giới. Vì thế, trong thâm tâm của các chiến sĩ biên phòng, họ thực sự là cộng sự đắc lực, là cánh tay nối dài trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giúp miền biên ải luôn xanh màu rừng.

Những chặng đường bình yên

Đã vơi những ngày căng thẳng với dịch Covid-19. Quê núi bình yên lạ thường. Một chặng đường mới, được tính từ những ngày ròng rã chiến đấu với dịch bệnh - như cách nói hóm hỉnh của già Zơrâm Nhúa, người làng Glao (xã Ga Ry, Tây Giang) trong lần gặp mới đây. Già Nhúa, với tôi không còn gì lạ. Hồi tâm điểm của dịch Covid-19, chúng tôi đã ở cùng nhau trên một lán trại kiểm soát của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry. Vốn xem nhau như người một nhà, già Nhúa với các chiến sĩ thân thiết không khác gì anh em, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Hơn 20 năm làm trưởng thôn, già Nhúa không chỉ giúp bà con biết chuyển hướng canh tác để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới ấm no, mà còn tích cực hỗ trợ BĐBP làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin nhiều vụ việc quan trọng, góp phần mang lại sự bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.

Trung tá Hoàng Thanh Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry kể, đợt dịch bệnh vừa rồi, già Nhúa và một số bà con ở vùng biên Tây Giang sát cánh cùng BĐBP làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia nhiệt tình các chuyến tuần tra, kiểm soát theo chủ trương phối hợp. Nghe theo già Nhúa, bà con cùng chiến sĩ biên phòng và chính quyền địa phương chủ động thực hiện tốt các bước quy định, chủ trương về biện pháp ngăn ngừa nguy cơ lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Cũng chính già Nhúa lặn lội đường rừng theo sát chân bà con đến tận khu đất rẫy để tuyên truyền, hạn chế việc tiếp xúc với người lạ, nhất là bà con ở các vùng giáp biên của Lào.

Biên giới mùa này, sương phủ khắp các triền núi sau những đợt mưa dông. Sau vụ lúa rẫy, bà con tất bật cho những ngày chăm sóc, thu hoạch đảng sâm dưới tán rừng già. Dù dịch bệnh đã vơi, nhưng suốt câu chuyện dọc đường rẫy, bà con vẫn nhắc nhau về các biện pháp phòng ngừa, không chủ quan, lơ là trước nguy cơ của dịch, cùng góp sức để biên giới luôn được bình yên, an toàn.