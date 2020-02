Chu đáo trước thềm giao nhận quân

Sáng ngày 10.2 tới, lễ giao nhận quân năm 2020 đồng loạt diễn ra trên toàn tỉnh, với 2.450 thanh niên lên đường nhập ngũ. Dù có phần trầm lắng do dịch bệnh, song các địa phương vẫn triển khai đầy đủ các bước, chuẩn bị chu đáo cho lễ giao nhận quân.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5 kiểm tra mô hình học cụ của Trung đoàn 143 Sư đoàn 315 Quân khu 5. Ảnh: NGỌC DIỆP

TỔ CHỨC NHANH GỌN ĐỂ PHÒNG NGỪA NCOV

Khác với mọi năm, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), lễ giao nhận quân năm nay trên toàn tỉnh sẽ được tổ chức ngắn gọn để phòng ngừa dịch bệnh.

Thượng tá Nguyễn Văn An - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự TP.Hội An cho hay, chỉ tiêu giao quân tại thành phố trong đợt này là 125 thanh niên. Thực hiện chỉ đạo của các cấp chính quyền và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã báo cáo và được chấp thuận phương án tổ chức theo hướng làm gọn ở xã phường. Những thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ được đưa về hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, riêng thân nhân, những người đưa tiễn sẽ không vào bên trong để tránh tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh; buổi lễ sẽ diễn ra không quá 25 phút.

Việc tập trung đông người đưa tiễn như mọi năm sẽ bị hạn chế để ngăn ngừa dịch bệnh nCoV. Ảnh: T.C

“Chúng tôi tổ chức tinh giản, vẫn giữ không khí trang trọng của lễ giao quân, song hạn chế việc đưa tiễn. Trước đó, mọi công tác phòng dịch đã được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các cấp, ngành chuyên môn phối hợp triển khai. Ngành y tế đã thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng dịch như phun khử trùng, đo khám nhiệt độ cho từng thanh niên, phát khẩu trang, nước uống riêng cho tất cả tân binh và những người làm nhiệm vụ tại lễ giao quân, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, phòng chống dịch viêm phổi cấp nCoV theo chỉ đạo chung” - Thượng tá Nguyễn Văn An cho hay.

Tương tự, thị xã Điện Bàn cũng chọn phương án không tổ chức lễ giao nhận quân ở quảng trường thị xã như mọi năm mà chuyển vào bên trong hội trường thị ủy. Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay, các thủ tục cần thiết tại lễ giao quân sẽ tiến hành bình thường. Song, vì tình hình dịch bệnh nên thân nhân chỉ đưa tiễn thanh niên ở bên ngoài, không vào hội trường. Công tác vệ sinh phòng dịch được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tính đến thời điểm hiện tại.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã hoàn tất. Phương án thực hiện lễ giao quân nhanh gọn, trang nghiêm, không để thân nhân thanh niên vào bên trong địa điểm tổ chức lễ để tránh tụ tập đông người được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất chung cho tất cả địa phương.

Thượng tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay, đơn vị đã có công văn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền cho người dân nắm thông tin về cách thức tổ chức lễ giao quân để bà con thông cảm, chia sẻ và thực hiện đúng theo tinh thần phòng chống dịch bệnh nCoV.

“Từ khi xảy ra dịch bệnh, chúng tôi đã tích cực tham mưu, phối hợp với các đơn vị, lực lượng để triển khai ngay biện pháp bảo vệ sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển. Công tác nắm tình hình, khám sức khỏe đối với thanh niên trúng tuyển được duy trì thường xuyên, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm vi rút corona. Diễn biến về dịch bệnh cũng được cập nhật hàng ngày từ cơ sở để kịp thời chỉ đạo có biện pháp tiếp nhận, cách ly nếu xuất hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh. Các lực lượng được chỉ đạo tăng cường tuần tra, canh gác ở khu vực sẽ diễn ra lễ giao nhận quân, không để thân nhân vào bên trong dẫn đến tụ tập đông người. Đồng thời khi xuất hiện trường hợp cần cách ly liên quan đến dịch bệnh, phương án dự phòng thay thế cũng đã sẵn sàng để lễ giao quân diễn ra an toàn, đầy đủ số lượng” - Thượng tá Mai Kim Bình cho hay.

Theo dự kiến, do đã tổ chức việc tiễn đưa ngắn gọn ở xã phường, nên lễ giao nhận quân năm nay sẽ diễn ra gọn hơn nhiều so với các năm. Ở các thành phố, thị xã, huyện thuộc đồng bằng, lễ giao nhận quân được chỉ đạo hoàn thành trước 6 giờ 30 sáng 10.2; đối với các huyện miền núi, thời gian tổ chức lễ giao nhận quân muộn nhất đến 7 giờ 30 cùng ngày.

SẴN SÀNG NHẬP NGŨ

1. Những ngày này, ngôi nhà của thanh niên Phan Thế Toàn ở thôn La Tháp (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) luôn rộn ràng tiếng nói cười. Bởi, bạn bè, người thân và chính quyền địa phương thường xuyên đến động viên, tặng quà trước lúc Toàn nhập ngũ. Là một trong 16 thanh niên của xã Duy Châu lên đường tòng quân năm nay, Toàn cho biết bản thân rất đỗi tự hào khi khoác lên mình tấm áo lính, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.

“Tôi luôn khao khát được phục vụ trong quân đội để có cơ hội rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Đây cũng chính là niềm hạnh phúc, vinh dự và tự hào lớn không chỉ đối với bản thân mà còn cho cả gia đình. Vì vậy, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu phục vụ lâu dài trong quân ngũ” - Phan Thế Toàn bày tỏ.

Ông Trần Viết Bông - Bí thư Chi bộ thôn Đông Yên (Duy Trinh, Duy Xuyên) thăm hỏi, động viên tân binh Trương Đỗ Trung Đức trước ngày lên đường tòng quân. Ảnh: HOÀI NHI

Năm 2020 huyện Duy Xuyên được giao tuyển chọn 220 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 24 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Theo lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duy Xuyên, ngay sau khi có chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, đơn vị đã kịp thời tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phân bổ, giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho 14 xã, thị trấn trên địa bàn...

Tại xã Duy Hòa, ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã cho hay, thực hiện kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, năm 2020 công tác tuyển quân tiếp tục được địa phương thực hiện đảm bảo đúng quy trình, từ khâu rà soát, lập danh sách, tổ chức xét duyệt ở các cấp. Cạnh đó, từng ban ngành, đoàn thể ở địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà thanh niên, tổ chức một số hoạt động giao lưu nhằm động viên tinh thần tân binh. Nhờ vậy, 27 thanh niên xã Duy Hòa nhận quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự đều an tâm tư tưởng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương Duy Hòa anh hùng.

2. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam với tấm bằng loại ưu, thanh niên Nguyễn Văn Linh (tổ 6 thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, Thăng Bình) đã có công việc ổn định trên lĩnh vực nội thất tại TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, mọi dự định của chàng thanh niên tròn 23 tuổi này phải tạm gác sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Với truyền thống gia đình, trong tâm thế thực hiện nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc, anh Linh không những an tâm tư tưởng mà còn tỏ ra khá háo hức trước ngày lên đường nhập ngũ.

“Mấy năm trước, anh trai tôi đã lên đường tòng quân. Chứng kiến người anh chững chạc, trưởng thành sau ngày xuất ngũ trở về địa phương, tôi càng có thêm động lực để tiếp bước truyền thống gia đình. Đặc biệt, sự động viên về tinh thần của cha mẹ cũng là niềm khích lệ để tôi thực hiện nghĩa vụ cao quý này” - anh Linh chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên - ông Nguyễn Thanh cho hay, năm nay xã có 9 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trước đó, sau khi có kết quả khám sức khỏe, địa phương đã hoàn chỉnh hồ sơ, phát lệnh và gặp mặt thanh niên trước Tết Canh Tý nhằm kịp thời nắm bắt tư tưởng của thanh niên và gia đình. Đến thời điểm này, thanh niên trên địa bàn xã Bình Nguyên đã trong tư thế sẵn sàng về đơn vị.

Tại huyện miền núi Bắc Trà My, ngay từ trước tết, cùng với các tổ chức đoàn thể của địa phương, cán bộ chủ chốt thị trấn Trà My đã đến thăm hỏi, động viên thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ông Trương Đình Tuyết - Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà My cho biết, đợt này địa phương có 8 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ, qua tổ chức thăm hỏi, nắm tình hình tất cả các thanh niên đều hăng hái chuẩn bị lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Thượng tá Trần Cao Thái - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cho biết, trước lễ giao nhận quân năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã trên địa bàn đã quan tâm làm tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, tặng quà động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm nay, việc tổ chức giao quân cho các đơn vị sẽ diễn ra nhanh gọn, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

TRUNG ĐOÀN 143 CHỜ ĐÓN CHIẾN SĨ MỚI

Đầu tháng 2.2020, chúng tôi đến Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315 Quân khu 5 (đóng tại huyện Thăng Bình) khi đang cận kề ngày đón nhận 895 chiến sĩ mới đến từ các địa phương thuộc TP.Đà Nẵng và 7 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Nông. Vừa qua Tết Canh Tý, khuôn viên đơn vị ngập tràn sắc hoa. Nhà ở, nhà ăn, hệ thống pa-nô, những bộ bàn ghế đá ngoài trời đã được tân trang rạng ngời trong nắng.

Đi kiểm tra từng giường nằm, quạt điện, dây phơi, công trình vệ sinh, hệ thống điện, nước, dụng cụ sinh hoạt dành cho chiến sĩ mới, Thượng úy Châu Phước Hải - Đại đội trưởng Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 chia sẻ, công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, tỉ mỉ để tạo ấn tượng đẹp cho anh em từ ngày đầu tiên vào quân ngũ.

Thượng úy Châu Phước Hải - Đại đội trưởng Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 kiểm tra từng giường nằm của chiến sĩ mới. Ảnh: NGỌC DIỆP

Trung tá Võ Minh Tường - Chính ủy Trung đoàn 143 cho biết, cũng như mọi năm, năm nay trung đoàn hiệp đồng chặt chẽ trong công tác giao nhận quân, tổ chức các đoàn cán bộ dự lễ tòng quân và đón quân nhân về đơn vị. Đồng thời quán triệt đội ngũ cán bộ các cấp luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ để anh em yên tâm tư tưởng, gắn bó với môi trường quân ngũ. Cùng với đó, đơn vị bảo đảm đầy đủ âm thanh, loa đài, đàn, cổ động thao trường, các loại sách báo, tạp chí và phương tiện nghe nhìn cho bộ đội.

Thượng úy Hồ Văn Minh - Chính trị viên Đại đội 11 Tiểu đoàn 3 tâm sự: “Tôi từng trải qua giai đoạn huấn luyện tân binh. Trong lúc lạ người, lạ cảnh, nhớ nhà, nhớ quê, mỗi cử chỉ quan tâm dù nhỏ của cán bộ các cấp khi đó cũng làm tôi xúc động. Bây giờ trên cương vị cán bộ khung huấn luyện, tôi và đồng đội sẽ làm hết khả năng của mình, thực sự là người chị, người anh, người bạn để chiến sĩ mới có cảm giác thoải mái, vững tin xác định tốt trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chăm lo đời sống quân nhân, từ cuối năm 2019, trung đoàn đã tổ chức cho các đầu mối trực thuộc xuống giống các loại rau, củ, quả phù hợp với thổ nhưỡng địa bàn đóng quân. Đến nay, rau tại các vườn tăng gia tập trung đã lên xanh; giàn bầu, bí, mướp sai trĩu quả. Cá nuôi ở các ao cũng đang chờ thu hoạch. Khắc phục đợt dịch tả lợn châu Phi vừa tràn qua địa bàn, đơn vị tăng cường nuôi gà, vịt, dê bò và chủ động liên hệ nguồn giống heo chuẩn bị tái đàn…

Mọi công tác chuẩn bị đã chu đáo, sẵn sàng. Trung đoàn 143 đang mở rộng vòng tay đón chào, dìu dắt chiến sĩ mới vượt qua mọi trở ngại, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.