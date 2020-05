Chủ động phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng

Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, cùng với sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa và nguồn điện của người dân nên đã xảy ra nhiều vụ cháy. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chủ động lực lượng, phương tiện khi có cháy xảy ra.



Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh huấn luyện thường xuyên, ứng trực sẵn sàng để PCCC. Ảnh. M.L

Đẩy mạnh tuyên truyền

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, tính đến ngày 20.5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ cháy nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh, phương tiện giao thông và 9 vụ cháy rừng. Trong đó, nguyên nhân các vụ cháy này được xác định là do chập điện, sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt và đốt rác, thực bì gây cháy lan.

Theo Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, hàng năm, vào mùa khô là nguy cơ cháy rất cao, do trời nắng nóng, mức độ sử dụng thiết bị tiêu thụ điện tăng cao. Vì thế, để chủ động PCCC cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn PCCC. Đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh hướng dẫn các cấp, ngành, đặc biệt là UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền về PCCC, nhất là PCCC rừng cho các chủ rừng, những người dân sống ven rừng hạn chế sử dụng lửa, đốt thực bì gây ra cháy hoặc dùng lửa để khai thác ong lấy mật, đốt nương làm rẫy… Đồng thời phối hợp với công an địa phương đẩy mạnh tuyên truyền PCCC ngay trong gia đình, nhất là việc sử dụng điện, lửa, nguồn nhiệt. Đối với các hộ vừa sử dụng nhà ở vừa sản xuất kinh doanh, phải đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy.

Đối với các cơ sở sản xuất, đặc biệt là những cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao như xăng dầu, khí đốt, các kho hàng hóa, hóa chất ở các khu công nghiệp, đô thị, phải chủ động về công tác PCCC, trong đó chú trọng đến việc tự kiểm tra của cơ sở để duy trì các điều kiện về an toàn phòng cháy. Đồng thời tăng cường lực lượng ứng trực để phát hiện cháy và kịp thời xử lý các sự cố cháy.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện

Lưu ý việc thoát nạn khi có cháy xảy ra Theo Thượng tá Trần Công Tiết, một thực tế là các hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp kinh doanh có điều kiện thoát nạn rất hạn chế, mặt bằng sản xuất chật chội nhưng chứa đầy hàng hóa, cho nên khi xảy ra cháy thì thường cháy lớn và việc thoát nạn rất hạn chế. Vì thế cần tuyên truyền để người dân chủ động có phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra, có thể mở thêm cửa thoát nạn...

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đẩy mạnh việc hướng dẫn, kiểm tra điều kiện PCCC tại cơ sở. Trong đó, tổ chức tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, nơi tập trung đông người, đồng thời phối hợp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng cơ sở.

Thượng tá Tiết cho biết, sau thời gian nghỉ do dịch bệnh Covid-19, sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động ổn định trở lại, điều kiện máy móc sau một thời gian nghỉ quay trở lại hoạt động sẽ không tránh khỏi một số lỗi kỹ thuật, nên cần phải tăng cường kiểm tra. Đồng thời chú trọng kiểm tra cơ sở sản xuất, khu dân cư. Còn đối với PCCC rừng, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở trọng điểm. Đơn vị còn kết hợp với lực lượng kiểm lâm hướng dẫn kiểm tra quản lý PCCC theo chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an tỉnh đang tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực để ứng phó với các sự cố cháy xảy ra. Đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án, nhất là phương án xử lý tình huống cháy lớn ở các khu vực trọng điểm, ở khu công nghiệp, địa bàn dân cư. “Lực lượng ứng trực được tăng cường hơn so với định mức hàng ngày. Các phương tiện, đặc biệt là 100% xe chữa cháy hoạt động ở chế độ thường trực cao, khi có cháy sẽ huy động tối đa lực lượng tham gia. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có phương án huy động lực lượng bên ngoài lực lượng công an có trang thiết bị chữa cháy như xe bồn, xe chữa cháy chuyên dụng để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố cháy xảy ra” - Thượng tá Tiết nói.