Còn đây, những ân cần

Ngột trong cái nắng ngày hè và bộ trang phục chuyên dụng, hẳn không có quá nhiều câu chuyện được nói với nhau giữa họ, những cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc với đồng bào mình, những người vừa trở về từ vùng dịch. Song, trong suốt những ngày cùng ăn, cùng ở và cùng… chiến đấu với đại dịch Covid-19 tại nơi cách ly, những ân cần của người lính đủ để gieo mầm cho những thiện cảm đối với biết bao người…

Từng bữa ăn cũng được kiểm tra, chuẩn bị chu đáo nhất cho bà con ở khu cách ly tập trung. Ảnh: C.A

Gần 2 tháng, Thượng úy Lương Anh Tuấn không trở về nhà. Là nhân viên quân y công tác tại Cơ quan Quân sự Đại Lộc, những ngày thực hiện giãn cách xã hội, anh trực tiếp làm việc tại khu cách ly để tiếp nhận những người con xa quê trở về từ vùng dịch. Công việc cứ ngồn ngộn, kéo anh cùng đồng đội đi suốt ngày này qua ngày khác, hết thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh, đến mang đồ ăn, thức uống, hỗ trợ người cách ly bất cứ khi nào có việc cần… Lần lượt từng người rời khỏi, luôn là anh và đồng đội đứng lại sau lưng họ, làm những người cuối ở khu cách ly.

Trung tá Hoàng Trung Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc cho biết, khi dịch bệnh trở nên phức tạp, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tiếp đón công dân trên địa bàn từ vùng dịch và những người nghi nhiễm để cách ly.

“Trong điều kiện không thể tổ chức một cuộc diễn tập nào, chúng tôi đã tham mưu UBND huyện triển khai phương án cụ thể, chặt chẽ, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thông suốt khi tiến hành tiếp nhận công dân về cách ly tập trung, huy động sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thật mừng, vì trong cuộc chiến chống dịch, bà con, các ban ngành đã đồng hành, ủng hộ cả vật chất và tinh thần, tiếp thêm sức cho chính quyền. Đã có 1,2 tỷ đồng tiền mặt và lượng nhu yếu phẩm ước tính khoảng 350 triệu đồng được trao tặng phục vụ cho phòng chống dịch. Nhiều gia đình mang đến từng con gà, từng mớ rau, đó là cả niềm chân thành và sự khích lệ đáng quý để anh em chúng tôi nói riêng, các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch nói chung có thêm động lực cùng đi qua thời khắc khó khăn” - Trung tá Hoàng Trung Dũng chia sẻ.

Những ngày ở khu cách ly tập trung, bà con được chăm lo từ từng việc nhỏ nhất. Cả một bộ máy vận hành phía sau đồng bào về từ vùng dịch, trong lặng lẽ. Anh em cán bộ chiến sĩ lo từng bữa ăn, chuẩn bị sẵn sàng từng chiếc giường, chiếc chiếu, đến công tác khử trùng, dọn dẹp vệ sinh trong khu dịch. Ban Chỉ huy Quân sự huyện liên lạc, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin, viễn thông để đảm bảo mạng wifi miễn phí cho bà con cập nhật thông tin, giải trí trong khu cách ly. Rồi công tác đảm bảo an ninh, an toàn, việc kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn mỗi buổi, theo dõi sức khỏe… Căng mình ngay trong vùng nguy cơ cao nhất về dịch, trên hết, vẫn là tinh thần sẵn sàng vì nhiệm vụ, vì an nguy của đồng bào.

Nơi nào cũng thế, người lính luôn nhận về phần mình những vất vả, chỉ để đổi lấy yên bình. Vợ Thượng úy Lương Anh Tuấn, đã gồng gánh cả gia đình thay chồng suốt những ngày giãn cách xã hội và kéo dài thêm nhiều ngày sau đó. Đồng lương công nhân ít ỏi cũng bị ảnh hưởng do dịch, mình chị ở nhà lo cho hai con, trong khi gia đình nhỏ vẫn bộn bề khó khăn.

Những cái vẫy tay chào là món quà duy nhất gửi lại cho các anh, sau khi bà con hoàn thành cách ly, trở về với gia đình. Quà, dành cho những ân cần, từ người lính!