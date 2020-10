Công an Hội An tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân

(QNO) - Cuối tuần qua, Công an TP.Hội An tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân.

Đông đảo người dân Hội An tham dự diễn đàn. Ảnh: Q.H

Lãnh đạo Công an TP.Hội An đã báo cáo đến người dân về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh, công tác xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, chú trọng; tác phong làm việc, đạo đức lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong khi giao tiếp, giải quyết công việc của cán bộ chiến sĩ được quán triệt nghiêm, chưa để xảy ra trường hợp phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Tại diễn đàn, người dân đánh giá cao lực lượng Công an TP.Hội An, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt thời điểm dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, lực lượng Công an thành phố phối hợp tốt với các lực lượng liên quan để kiểm soát dịch, không để lan rộng ra cộng đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều ý kiến phản ánh nguy cơ tệ nạn có thể xảy ra trên địa bàn như đua xe, đánh bạc ở quán cà phê, trộm cắp tài sản, đề nghị cần có biện pháp xử lý kịp thời. Lãnh đạo Công an TP.Hội An cảm ơn những đóng góp trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở của nhân dân và cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp khắc phục đối với các mặt còn hạn chế.