Công an huyện Hiệp Đức mở đợt cao điểm làm CCCD gắn chip điện tử

(QNO) - Công an huyện Hiệp Đức đang triển khai mở đợt cao điểm làm căn cước công dân (CCCD) gắn chịp điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1.7.2021 theo chỉ đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam.

Thượng tá Nguyễn Văn Vinh - Phó trưởng Công an huyện Hiệp Đức cho biết, toàn huyện có hơn 36 nghìn công dân trong độ tuổi được cấp, đổi thẻ CCCD có gắn chịp điện tử. Để hoàn thành Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp, quản lý CCCD, công an huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, sự vào cuộc của chính quyền địa phương tuyên truyền, quản lý, rà soát lập danh sách công dân trong độ tuổi cấp, đổi thẻ CCCD. Công an huyện thành lập tổ công tác cấp CCCD tại Trung tâm Hành chính công của huyện với 4 chiến sĩ/ca thuộc Đội Quản lý hành chính trật tự xã hội, từ ngày 12.3 đến nay, tổ công tác công an huyện chia thành 3 ca làm việc từ sáng đến tận 22h đêm, tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Ghi nhận tuần đầu tiên triển khai, tổ công tác công an huyện đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.000 hồ sơ CCCD, đối tượng ưu tiên là cán bộ cấp huyện, xã, người già neo đơn, tôn giáo, công dân đủ 14 tuổi chưa được cấp CMND, có CMND nhưng bị hư hỏng, rách nát, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin CMND, CCCD.

Ông Lê Kim Trọng (60 tuổi, khối phố Bình An, thị trấn Tân Bình) dù bị tai biến, đi lại khó khăn nhưng khi nghe thông tin, ông kịp thời đến Trung tâm Hành chính công của huyện và được các chiến sĩ của tổ công tác tiếp nhận hồ sơ và làm các thủ tục một cách nhanh chóng, khoa học. Ông Trọng cũng như mọi người đến đây làm CCCD rất hài lòng và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covi-19.

Ban ngày do bân rộn với đồng án, tranh thủ buổi tối ông Lê Anh Đông (thôn An Cường, xã Quế Thọ) đến Trung tâm Hành chính công huyên làm thủ tục cấp CCCD thay cho CMND. Ông nói, đã nghe rất lâu trên phương tiện thông tin đại chúng bây giờ mới được làm CCCD, rất tiện lợi giảm được các loại giấy tờ tùy thân, và khi làm xong hồ sơ có giấy hẹn nhận trả CCCD tại nhà do nhân viên bưu điện đảm nhận nên yên tâm, không lo phải mất thời gian đến lấy.

Bà Phùng Thị Thu Huyền - nhân viên Bưu điện văn hóa xã thuộc Bưu điện Hiệp Đức mấy ngày nay cũng túc trực tại Trung tâm Hành chính công của huyện để tiếp nhận, phối hợp với công dân ghi chép thông tin, số điện thoại liên lạc của công dân và chờ khi nào có CCCD trên cấp nhân viên bưu điện sẽ có trách nhiệm chuyển đến tận nhà, với mức thu phí 26.000 đồng/trường hợp đối với công dân trong huyện; 30.000đồng - 31.000 đồng đối với công dân ngoài huyện.

Thượng tá Nguyễn Văn Vinh cho biết, với tiến độ làm việc 3 ca/ngày bình quân làm thủ tục cấp trên 140 hồ sơ CCCD, từ nay đến hết tháng 6.2021 hoàn thành, với số công dân trong độ tuổi làm CCCD của Hiệp Đức hơn 36 nghìn người đòi hỏi mỗi ngày đơn vị giải quyết gần 300 hồ sơ cấp CCCD, do đó chúng tôi vừa duy trì tổ cấp CCCD tại Trung tâm hành chính huyện vừa tham mưu UBND huyện thành lập các tổ lưu động để làm CCCD tận các khu dân cư, các trường học tạo điều kiện tốt nhất để mọi công dân trong độ tuổi được làm thẻ CCCD theo quy định.