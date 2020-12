Công an huyện Phú Ninh điều tra khám phá 26 vụ án hình sự

(QNO) - Sáng nay 29.12, Đảng ủy Công an huyện Phú Ninh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Công an huyện Phú Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: H.C

Trong năm 2020, Đảng ủy Công an huyện tập trung lãnh đạo trực tiếp và toàn điện các mặt công tác, xây dựng tổ chức đảng đoàn kết, vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Công an huyện đã điều tra khám phá 26/32 vụ án hình sự (đạt tỷ lệ 81,25%), trong đó có 3 vụ án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Đồng thời phát hiện, triệt xóa 7 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc; giải tán hơn 80 tụ điểm đánh bạc, tụ tập đông người gây mất trật tự.

Đơn vị kịp thời làm thủ tục cấp hơn 3.000 chứng minh nhân dân, trong đó có 79 trường hợp người già yếu neo đơn; lập biên bản xử phạt 642 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền hơn 500 triệu đồng; tiếp tục củng cố 77 mô hình tự quản về an ninh trật tự…

Năm 2021, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng bộ Công an huyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt danh hiệu “Thi đua Quyết thắng”.

Dịp này, Đảng ủy Công an huyện tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Trung tá Hồ Văn Nam - Chi bộ Điều tra tổng hợp; khen thưởng 1 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.