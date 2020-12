Công an huyện Phước Sơn: Lá cờ đầu ở vùng cao

(QNO) - Không chỉ xuất sắc phá nhiều chuyên án, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Phước Sơn còn ghi dấu bằng nhiều điểm sáng trong xây dựng phong trào, đảm bảo an toàn giao thông cũng như giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những nỗ lực thầm lặng suốt một năm qua giúp đơn vị vinh dự là một trong 4 đơn vị của Công an tỉnh nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.

Công an huyện Phước Sơn nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020 của Bộ Công an. Ảnh: T.C

Gần dân, sát dân



Đặc thù địa bàn rộng, nhiều rừng núi, nhiều năm về trước, Phước Sơn từng là “điểm nóng” của tình trạng khai thác vàng, khai thác gỗ trái phép. Áp lực giữ an ninh ở vùng cao không hề nhỏ trong bối cảnh nhiều khó khăn về biên chế, song ngay từ đầu năm 2020, Công an huyện Phước Sơn đã chủ động tham mưu Huyện ủy ban hành chỉ thị để chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời cụ thể bằng kế hoạch, chương trình công tác để triển khai xuống từng cơ sở.

Với nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Đội Xây dựng phong trào phụ trách xã về an ninh trật tự, phong trào “Hai giữ” bắt đầu tạo được sức lan tỏa đến từng khu dân cư. Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các xã, thị trấn phát động sâu, kỹ ở những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đồng hành Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả như “Tiếng loa an ninh”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ hòa giải”, “Gia đình không có người vi phạm pháp luật”.

Điểm sáng là việc triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trị giá khoảng 800 triệu đồng, giúp quản lý tốt địa bàn, đối tượng, hỗ trợ tốt cho công tác điều tra các vụ án và giám sát, xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự giao thông. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cùng hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện đăng ký, ký cam kết đảm bảo về an ninh trật tự.

Từ phong trào xuất hiện nhiều gương điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm, được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Như ông A.X. (thôn Lao Đu, xã Phước Xuân) đã cung cấp thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an huyện bắt giữ được đối tượng giết người tại khu vực bãi vàng 39 (xã Phước Hòa); ông H.V.Đ. và ông N.N.L. (thôn 4, xã Phước Hiệp) cung cấp thông tin và tham gia cùng lực lượng Công an huyện truy bắt được 3 đối tượng từ huyện Hiệp Đức đến địa bàn xã Phước Hiệp trộm cắp tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn làm cầu tạm cho người dân xã Phước Thành sau bão số 9 vừa qua. Ảnh: T.C

Dấu ấn đáng nhớ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền và nhân dân là sự có mặt kịp thời của những chiến sĩ áo xanh giúp dân sau thiên tai. Bão lũ đổ xuống Phước Sơn khiến vùng cao Phước Lộc, Phước Thành đối diện với bộn bề khó khăn. Trong thời khắc gian khó nhất, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện băng rừng, vượt lũ đến với dân giúp tìm kiếm người mất tích do sạt lở, gùi cõng lương thực cho dân trong điều kiện sạt lở chia cắt đường, dựng lại nhà tạm cho hàng chục hộ dân đang trong cảnh màn trời chiếu đất.

Hiện hữu và sẻ chia, những nỗ lực lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn trở thành điểm tựa cho chính quyền cơ sở và người dân, là động lực để bà con bắt đầu công cuộc tái thiết ngay sau hoang tàn bão lũ.

Đấu tranh với tội phạm

Song song với xây dựng và củng cố phong trào, Công an huyện Phước Sơn tiếp tục đổi mới, cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Thực hiện tích cực công phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen, tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường.

Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện tiến hành rà soát các băng, ổ nhóm tội phạm, tấn công mạnh mẽ tội phạm. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được kết quả cao. Nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được điều tra làm rõ, được nhân dân đồng tình và khen ngợi.

Điển hình là việc nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng Lô Văn Lợi (SN 1997, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) - thủ phạm vụ dùng hung khí tấn công khiến một người chết, một người bị thương nặng tại bãi vàng 39 (xã Phước Hòa) chỉ sau vài giờ gây án. Hay như vụ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Quốc Huy (SN 1992, thôn 4, xã Phước Hiệp, Phước Sơn) đang có hành vi mua bán trái phép ma túy tại địa bàn xã Phước Xuân. Ngoài ra, đơn vị cũng xuất sắc làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hồ Văn Tý (SN 1972, thôn Nước Lang, xã Phước Xuân) trong vụ phá rừng xảy ra tại xã Phước Xuân vào tháng 4.2020.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Trưởng Công an huyện Phước Sơn chia sẻ, với sự đoàn kết, thống nhất cao từ lãnh đạo đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an huyện không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong công tác, tích cực học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những kết quả đạt được, Công an huyện Phước Sơn được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020.

“Từ kết quả đạt được trong năm 2020, lực lượng Công an huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa phương hướng nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Phấn đấu xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ; tiếp tục giữ vững sự bình yên cuộc sống trên quê hương Phước Sơn, xứng đáng với danh hiệu ngọn cờ đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự” - Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng nói.