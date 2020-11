Công an huyện Thăng Bình thông báo tìm người

(QNO) - Theo Công an huyện Thăng Bình, ngày 26.10 đơn vị nhận được tin báo của ông Trương Ngọc Ánh (SN 1980, tổ 10, thôn Đức An, xã Bình Phú, Thăng Bình) về việc con gái ông là Trương Nữ Nhật Vy đi học từ ngày 21.10 đến nay vẫn chưa về, gia đình đã đi tìm kiếm nhưng không thấy.

Em Trương Nữ Nhật Vy. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Thông tin gia đình cung cấp, em Trương Nữ Nhật Vy (SN 2005, học lớp 10/3 Trường THPT Lý Tự Trọng, xã Bình Trị, Thăng Bình) cao 1,52m, da trắng, tóc đen dài qua cổ. Cha là ông Trương Ngọc Ánh, mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Nga.

Công an huyện Thăng Bình đề nghị Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện cá nhân nào có đặc điểm nhân thân, lai lịch như trên thì thông báo cho Công an huyện Thăng Bình, địa chỉ: số 70 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, số điện thoại: 02353.874203 hoặc cán bộ thụ lý (số điện thoại 0973.131131) để thông báo cho gia đình được biết.