Công an Nam Trà My lập tổ lưu động làm căn cước công dân

(QNO) - Công an huyện Nam Trà My đang triển khai đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), diễn ra đến hết tháng 6.2021.

Công an huyện Nam Trà My làm CCCD lưu động cho người dân. Ảnh: V.T

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Nam Trà My cho biết, toàn huyện có hơn 24 nghìn công dân trong độ tuổi được cấp và đổi thẻ CCCD.

Công an huyện đã thành lập 2 tổ cấp CCCD, một tổ đặt tại trụ sở Công an huyện và tổ cấp CCCD lưu động tại địa bàn các xã. Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Vào ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật, Công an huyện vẫn bố trí lực lượng làm việc để giải quyết cho những trường hợp thật sự cần thiết, trường hợp không thể đến làm thủ tục cấp CCCD vào các ngày trong tuần.

Theo ghi nhận tại xã Trà Mai, từ sáng sớm 16.3 có rất đông người dân tập trung đến nhà văn hóa thôn 1 để làm thủ tục cấp CCCD. Ông Hồ Văn Vinh (thôn 1, xã Trà Mai) cho biết: “Tôi nghe nói đang thay đổi chứng minh nhân dân bằng thẻ CCCD mà không có điều kiện đi làm lại, nay cán bộ công an về tận nơi làm cho dân nên thu xếp công việc đến làm ngay”.