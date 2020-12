Công an Núi Thành lắng nghe ý kiến nhân dân

(QNO) - Sáng nay 11.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức diễn đàn “Công an huyện Núi Thành lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tham dự diễn đàn có 170 người dân 5 xã cánh bắc.

Sau khi nghe lãnh đạo Công an huyện Núi Thành báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, người dân đánh giá cao thành quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhất là việc đưa công an chính quy về xã đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Người dân cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; thanh thiếu niên chạy xe phóng nhanh vượt ẩu; tệ nạn cờ bạc, số đề; dùng xung điện, thuốc nổ đánh cá; vấn đề ô nhiễm môi trường, tình trạng đốt pháo nổ, dùng súng tự chế săn bắn… chưa được ngăn chặn triệt để. Lãnh đạo Công an huyện tiếp thu các ý kiến và giải trình một số vấn đề được nêu ra tại diễn đàn.