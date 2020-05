Công an Núi Thành thông báo tìm người bị hại

AN BÌNH | 14/05/2020 10:20

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 19.4.2020 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, thuộc thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Chánh

Hiện công an huyện Núi Thành đang thụ lý vụ án này theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 31/QĐ và Quyết định khởi tố bị can số 43/QĐ ngày 24.4.2020 đối với Nguyễn Ngọc Chánh (SN 1992, thôn Trà Lý, Tam Anh Bắc, Núi Thành).

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ rạng sáng ngày 19.4, Nguyễn Ngọc Chánh đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để trộm cắp tài sản. Chánh đi bộ lên tầng 3, khoa Ngoại tổng hợp rồi lén lút vào bên trong phòng Hồi sức cấp cứu trộm cắp 2 điện thoại di động (ĐTDĐ) của anh Trần Văn Quang (trú thôn Viêm Đông, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) và 1 túi xách bên trong có 3 triệu đồng tiền mặt, 1 ĐTDĐ, 2 chìa khóa xe ô tô và xe máy của chị Nguyễn Hoàng Ngọc Dung (trú xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ).

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành có tạm giữ một số đồ vật, tài liệu của Chánh gồm: 2 ví da có chứa một số giấy tờ mang tên Huỳnh Anh Tuấn (SN 1964, KHTT tại phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và Đinh Văn Thắng (SN 1995, trú tại TT.Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, còn có 10 ốp lưng ĐTDĐ, 5 sim ĐTDĐ các loại; 1 giấy biên nhận dịch vụ cầm đồ điện thoại có tên Bin 209 do bà Nguyễn Thị Mai ký tên; 1 ĐTDĐ màu vàng đã qua sử dụng và 2 thẻ nhớ…

Để có căn cứ xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành thông báo ai đã bị mất tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hoặc ở nơi khác và là chủ sở hữu hợp pháp của các đồ vật, tài liệu nêu trên thì trực tiếp đến trụ sở Công an huyện Núi Thành. Địa chỉ: Đường Chu Văn An, khối phố 3, TT.Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam hoặc liên hệ qua số điện thoại 0979897479 gặp đồng chí Đại úy Nguyễn Công Anh - điều tra viên thụ lý vụ án để được giải quyết.