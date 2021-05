Công an Quảng Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

(QNO) - Ngày 6.5, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác công an tỉnh đã có buổi làm việc với công an huyện Nam Giang và Đại Lộc về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tá Nguyễn Thành Long kiểm tra điểm bầu cử tại thôn Ga-Lêê, xã Tà Bhing.

Theo báo cáo của Trưởng Công an huyện Nam Giang, trên địa bàn có 58 điểm bầu cử, trong đó 24 điểm sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 16.5.2021, do vậy công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và Tiểu ban ANTT xây dựng và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan ANTT. Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trước, trong và sau bầu cử bảo đảm cho hoạt động bầu cử diễn ra an ninh, an toàn.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Thành Long quán triệt: với đặc thù là địa phương miền núi, cử tri đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, công an huyện cần làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư của người dân; rà soát nhân sự công an ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã đảm bảo nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri địa phương; khẩn trương xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại Đại Lộc, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của công an huyện, Thượng tá Nguyễn Thành Long lưu ý việc tham mưu giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vấn đề nóng đang nổi lên trên địa bàn huyện; chuẩn bị chu đáo công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên theo dõi tình hình nhân sự ứng cử, chú ý nhân sự phục vụ bầu cử. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả công tác cấp CCCD và phòng chống dịch Covid-19.