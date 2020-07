Công an Quảng Nam tham dự hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy toàn quốc

Ngày 20.7, tại Trung tâm hội chợ triển lãm TP.Đà Nẵng diễn ra vòng chung kết toàn quốc Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng tổ chức. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam là 1 trong 23 đơn vị tham dự chương trình.

Các đội tuyển thi đấu ở 3 nội dung là chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; chạy tiếp sức 4 x 100m cứu người và chữa cháy; đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm. Kết quả, đoàn TP.Hồ Chí Minh giành giải nhất toàn đoàn.

Đây là hội thi tổ chức thường niên nhằm nâng cao về năng lực, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các chiến sĩ. Ngoài ra, các đơn vị cũng gặp gỡ, chia sẻ về nghiệp vụ, từ đó sử dụng thuần thục hơn các phương tiện, trang thiết bị, tiếp cận và dập lửa nhanh, giảm thiệt hại do đám cháy gây ra.