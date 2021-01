Cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an Quảng Nam đã bắt đầu triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn.

Công an Quảng Nam triển khai cấp căn cước công dân cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, theo lịch tiếp công dân hằng tuần vào thứ Bảy, bắt đầu từ tuần qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ làm việc ngày cuối tuần, thực hiện thủ tục cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho người dân của tỉnh từ đủ 14 tuổi trở lên, người có nhu cầu.

Trong ngày đầu cấp CCCD tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đa số người dân rất phấn khởi, đồng tình. Việc thực hiện các thủ tục cấp CCCD theo quy trình mới được tích hợp vào máy tính, kết nối với thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư nên thực hiện khá nhanh gọn. Người dân được hướng dẫn các bước gồm tra cứu thông tin công dân trên hệ thống, lấy vân tay, chụp ảnh chân dung để hoàn thiện hồ sơ và tự kiểm tra xác nhận thông tin cá nhân.

Thẻ CCCD có gắn chíp điện tử ưu việt hơn nhiều so với các giấy tờ tùy thân hiện nay. Thẻ gồm 12 chữ số được mã hóa, mang tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều thông tin của công dân hơn; đồng thời liên thông với các thông tin khác như: giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe…, giúp người dân đi giao dịch và làm các thủ tục không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ CCCD.

Là một trong những người dân đầu tiên tham gia làm CCCD có gắn chíp điện tử, ông Võ Kim Hùng, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, cho biết: “Thời gian qua tôi đã được nghe thông tin về cấp CCCD, theo thông tin thì CCCD có nhiều tính ưu việt, rất tiện lợi trong các giao dịch cá nhân, không phải mang theo nhiều giấy tờ liên quan, chính vì thế khi Công an Quảng Nam tổ chức cấp CCCD, tôi đăng ký làm ngay. Khi đến làm thủ tục, được cán bộ công an hướng dẫn rất chi tiết, cặn kẽ và thủ tục khá nhanh. Tôi rất đồng tình hưởng ứng việc cấp CCCD theo chủ trương của Nhà nước”.

Hiện thiết bị phục vụ việc cấp CCCD mới chỉ được trang bị cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, chưa được cấp cho công an cấp huyện, nên thời điểm hiện tại, người dân có nhu cầu cấp CCCD có thể đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam vào thứ Bảy hằng tuần và tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu để thực hiện.

Ngoài cấp CCCD tại Trung tâm Hành chính công và tại trụ sở cơ quan thuộc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng đã và đang tổ chức các tổ công tác lưu động làm thủ tục cấp CCCD cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung cao độ lực lượng cho công tác thực hiện dự án cấp CCCD, đảm bảo đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đề ra, đảm bảo người dân có CCCD thực hiện các giao dịch cần thiết và phục vụ tốt công tác quản lý công dân theo quy định.