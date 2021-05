Công an Thăng Bình bắt quả tang vụ đánh bạc tại xã Bình An

(QNO) - Lúc 16 giờ ngày 5.5, Công an huyện Thăng Bình bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa tại xã Bình An.

Hiện trường vụ đánh bạc tại tổ 7, thôn An Thái, xã Bình An.

Tại hiện trường, lực lượng Công an huyện bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ gần 17 triệu đồng, tạm giữ 7 xe máy và một số tang vật có liên quan. Các đối tượng chọn địa điểm vắng người qua lại tại khu vực rừng keo lá tràm (tổ 7, thôn An Thái, xã Bình An) để chơi xóc đĩa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Trần Trung Can (SN 1984) và Trần Trung Đạo (SN 1988) cùng trú xã Bình An là các đối tượng trực tiếp cầm đầu sòng bạc này.

Hiện vụ việc đang được công an huyện tiếp tục xác minh, xử lý.