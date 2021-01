(QNO) - Công an huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.

Năm 2020, toàn huyện xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự với 41 đối tượng; trong đó có 34 vụ phạm pháp về kinh tế, chức vụ, môi trường và 10 vụ tội phạm về ma túy. Trong năm, Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, các chủ phương tiện, hộ kinh doanh bến bãi, vật liệu xây dựng, hộ dân sống ven đường.

Lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông kết hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt ở địa bàn trọng điểm, các khung giờ và ngày cao điểm. Tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, xe chở quá khổ, quá tải... Qua đó xử lý 1.930 trường hợp vi phạm, phạt nộp kho bạc 1,4 tỷ đồng.



Tại hội nghị, Công an thị trấn Ái Nghĩa đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công an huyện Đại Lộc được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.