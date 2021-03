Công an thị xã Điện Bàn nỗ lực cấp căn cước công dân

(QNO) - Bằng nỗ lực và với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, Công an thị xã Điện Bàn tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch Giám đốc Công an tỉnh đề ra.

Cấp CCCD lưu động tại thôn Thanh Quýt 1 (xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn). Ảnh: P.T.H

Ngay từ sáng sớm, tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thị xã Điện Bàn, rất nhiều người dân đã có mặt để làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Thay vì phải khai báo thông tin trong tờ khai có sẵn như làm chứng minh nhân dân trước đây, người dân chỉ cần đến lăn dấu vân tay, chụp ảnh và đọc thông tin cơ bản. Những nội dung còn lại về nhân thân, lai lịch, nơi cư trú đã được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ghi nhận tại một điểm cấp CCCD lưu động tại xã Điện Thắng Trung, với sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên Công an thị xã và Đoàn xã, công tác cấp CCCD diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi. Đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm và khoa học cho lực lượng chuyên trách như hướng dẫn người làm CCCD thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan, chỉnh sửa tư thế khi chụp ảnh…, nhờ vậy quy trình làm CCCD cho mỗi hồ sơ được thực hiện khá nhanh, thuận lợi. Với sự năng động của đoàn viên thanh niên giúp không khí tại các điểm cấp CCCD vui vẻ, thân thiện, tạo thuận lợi cho người đến làm thủ tục.

Mặc dù lượng người đến làm thủ tục đông, song với sự chủ động từ trước, việc sắp xếp, tiếp đón người dân được đảm bảo. Mọi người dân đều được giải quyết thủ tục theo yêu cầu một cách sớm nhất có thể.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD, ngoài bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực liên tục 3 ca sáng, chiều, tối (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) từ 6 - 24 giờ tại trụ sở làm việc, Công an thị xã đã thành lập các tổ lưu động tiếp nhận và làm CCCD cho người dân tại 20 xã, phường. Đối với công dân đi làm xa, dịch vụ phát chuyển nhanh của bưu điện đảm nhận phát CCCD đến tận nhà.

Thời gian này, Công an thị xã đang gấp rút chạy đua với thời gian để đảm bảo việc cấp thẻ CCCD đúng tiến độ, phấn đấu đến ngày 30.6.2021 toàn thị xã hoàn thành thu nhận 166.539 hồ sơ CCCD. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an thị xã tiếp nhận, giải quyết và hoàn thành cho hơn 5.300 hồ sơ.

Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn yêu cầu công an các địa phương cần lựa chọn địa điểm tổ chức cấp CCCD rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho người dân trong lúc chờ đợi như nước uống, quạt mát và đảm bảo phòng dịch Covid-19. Lực lượng công an xã, phường cần làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm hộ nắm người, thành phần, đối tượng để có thông báo cụ thể về thời gian huy động công dân đến cấp căn cước đảm bảo khoa học, chặt chẽ, tránh tình trạng có thời điểm người dân chờ quá lâu, có thời điểm không có người đến làm.

“Bên cạnh nhiều giải pháp thì việc huy động tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an, hội phụ nữ vào công tác này được xem là giải pháp hữu hiệu để lực lượng Công an thị xã hoàn thành chỉ tiêu Giám đốc Công an tỉnh giao” - Đại tá Lê Trung Hai cho biết thêm.

Để chủ động trong công tác cấp CCCD, Công an thị xã đã thông báo qua báo đài, các trang mạng xã hội… để người dân nắm chủ trương, thời gian, địa điểm và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết đến làm thủ tục cấp CCCD như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh...

Tham gia tổ công tác cấp CCCD, Đại úy Trương Thị Hòa - Phó Đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, đã nhiều ngày qua chị đi làm từ khi con nhỏ chưa tỉnh giấc, khi về con đã chìm giấc ngủ sâu. May có chồng làm cùng ngành nên có sự thông cảm, quan tâm, chia sẻ. Vì vậy chị yên tâm dành thời gian hoàn thành tốt yêu cầu về cấp CCCD cho công dân.