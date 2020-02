Công an tỉnh đảm bảo công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN

(QNO) - Chiều 24.2, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) ASEAN 2020 làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác phối hợp đảm bảo ANTT Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36. Dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN MAI

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra từ ngày 6 - 9.4.2020 tại TP.Đà Nẵng, là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và khách mời. Dự kiến quy mô sẽ có hàng nghìn người, bao gồm đại biểu, phóng viên và nhân viên phục vụ.

Hội nghị sẽ trải dài trên nhiều địa phương dọc tuyến biển, trong đó có Quảng Nam với chương trình tham quan của đại biểu cấp cao ASEAN và chương trình tham quan của phu nhân, phu quân các trưởng đoàn cấp cao.

Vì vậy, hội nghị đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là phương án bảo vệ, bố trí lực lượng đón - dẫn, tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, an toàn môi trường, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn thông tin…

Tại buổi làm việc, Công an tỉnh đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 theo kế hoạch của Bộ Công an. Theo đó, thời gian qua Công an tỉnh tập trung lực lượng đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, chưa có vấn đề phức tạp tác động, ảnh hưởng đến các hoạt động chuẩn bị hội nghị.

Trên lĩnh vực trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã điều tra khám phá 93/109 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 85,32%); trong đó điều tra làm rõ, khám phá nhanh 7 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng các phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; phối hợp triển khai đồng bộ công tác đảm bảo ANTT tại các địa điểm tổ chức sự kiện, hoạt động liên quan...

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN của Công an tỉnh trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ nhằm phục vụ tốt các hoạt động Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 trong thời gian tới.